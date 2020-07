Lidé se dočkají v parku i dalších zajímavých prvků, třeba toboganu pro děti. Přiblíží jim, jak se havíři dostávali do šachet, když podnikali cesty za stříbrem. „Speciální informační cedule bude i na skluzavce, která má ilustrovat, jak jezdili havíři do šachet,“ připomněla místostarostka města Silvia Doušová, jak se nejmenší návštěvníci dozvědí něco o historii bývalého hornického města.

Stavební práce jsou podle Doušové už hotové. K prodloužení termínu do konce srpna přispěly menší části projektu, například designové lampy. „Světla k nám putují až z Itálie, vzhledem ke koronavirové situaci bude nějakou dobu trvat i jejich výroba,“ poznamenala místostarostka.

Návštěvníci parku se mohou těšit rovněž na amfiteátr. Na plochu už umístili dělníci betonové prefabrikáty, které budou sloužit k sezení. Jsou tam i lavičky, brzy budou následovat odpadkové koše. Pokračují i přípravy na instalaci nasvícení. „Bude také uveden do provozu vodní prvek, zkouška už je za námi, vše je nastavené. Až bude spuštěna voda, tak už můžeme hovořit i o spuštění celého parku,“ slíbila Doušová.

V parku nebude povolena konzumace alkoholických nápojů a tabákových výrobků

Řeší se také provozovatel toalet, který dosud nebyl vybrán, nebo návštěvní řád parku. „Schvalovali jsme návštěvní řád, jak by se tam lidé měli chovat, respektive co by se tam nemělo dělat: nebude povolena konzumace alkoholických nápojů a tabákových výrobků,“ uvedla kutnohorská místostarostka.

Kontrolovat park kvůli dodržování řádu budou strážníci, kteří budou na místo častěji vyjíždět. „V rámci projektu byl řešen i kamerový systém, který je napojený na městskou policii. Pořídili jsme několik desítek kamer, už jsou vidět na fasádě, nacházejí se i uvnitř Vlašského dvora nebo dole v parku,“ řekla Doušová.





Nově se také hovoří o skladbě zeleně. Otázkou je, zda na velké zelené ploše nevysadit stromy, aby tam vznikl stín.

„Nabízelo by se tak místo k odpočinku ve stínu stromů. Nově se teď montuje altán, už je hotová střecha, v nejbližších dnech by měl být kompletně zrekonstruovaný,“ připomněla Silvia Doušová.

Do parku už nyní míří lidé. „Oficiálně bude otevřen na konci prázdnin. Mám ale nad parkem okna, a tak vidím, že tam lidé korzují, jdou se podívat, co tam je nového,“ dodala místostarostka.