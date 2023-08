Z druhé pyramidy už toho v tuto chvíli mnoho nezbývá. Většina kostí je vyskládaná do jednotlivých krabic a připravená k odvozu do externího depozitáře. Čeká je, stejně jako kosti ze severozápadního pole kostnice, čistění a konzervace. „Každá kost projde restaurátorům rukama. Čistí se mechanicky a tlakem vody, poté se namáčejí do vápenného mléka, čímž se dezinfikují a zpevní. Je to stejný způsob, jakým pracoval v roce 1870 řezbář František Rint,“ popisuje ředitelka organizační složky Římskokatolické farnosti Kutná Hora-Sedlec Radka Krejčí. Obě pyramidy se navíc musely rozebrat kvůli statickému zajištění narušených pilířů kostela, které má zabránit jeho dalšímu naklánění.

Tým restaurátorů rozebral druhou ze čtyř kosterních pyramid, které se nacházejí ve spodní kapli sedlecké kostnice v Kutné Hoře.Zdroj: Deník/Michal Bílek

Ačkoli se původně počítalo s tím, že práce na druhé pyramidě začnou až po kompletním dokončení té první, restaurátoři nakonec museli změnit plány. Zjistili totiž, že obě pyramidy nemají čtyři, ale pět pater, což zpočátku nebylo patrné, protože se to úplně nejvyšší zbortilo. „Skutečně nás to hodně překvapilo, s tím jsme nepočítali a to úplně změní design celé sestavy,“ říká restaurátor Tomáš Král. Jeho tým se proto snažil najít nějaké fragmenty, které by mu pomohly rozluštit, jak byl prostor mezi nejvyššími patry řešený.

Kostel Všech Svatých s kostnicí v Kutné Hoře - Sedlci:

Zdroj: Youtube

„Pár detailů jsme přeci jenom našli a máme jistý směr, nechtěli jsme to úplně vymýšlet z hlavy. Takže doufám, že severozápadní pyramidu už brzy dokončíme,“ vysvětluje Král. Během rozebírání jednotlivých pater kosterních pozůstatků se navíc ukázalo, že to není zdaleka poprvé, co se s nimi hýbe. Důkazem jsou nálezy keramiky a porcelánu z mladšího období. Ve třetím patře se pak dokonce našly noviny z roku 1972. „Vypadá to, že byla kdysi demontovaná horní část, nejspíš kvůli opravě štukové výzdoby, protože normálně by se tam nedostaly,“ dodal restaurátor.

Asi 80 tisíc kostí a lebek

Práce na jihozápadním poli a pyramidě samotné budou v podstatě totožné jako v případě jejich severního protějšku. Nejprve se staticky zajistí nosný pilíř, poté se opraví zdi včetně štukové výzdoby a podlahy. Teprve potom se budou moci kosterní pozůstatky vrátit na své původní místo. Obrovskou tíhu jednotlivých pater bude i tady vynášet důmyslně sestavená dřevěná konstrukce, téměř shodná s tou, kterou už navrhl architekt Vít Mázlovský pro první pyramidu. Jen pro představu, restaurátoři v ní napočítali zhruba 80 tisíc dlouhých kostí a lebek.

Ředitelka organizační složky Římskokatolické farnosti Kutná Hora-Sedlec Radka Krejčí.Zdroj: Deník/Michal Bílek

„Předpokládáme, že rekonstrukce bude nyní rychlejší, potrvá asi dva roky. Ale pracujeme v náročném prostředí, je tu vysoká návštěvnost lidí a my si nemůžeme dovolit zavřít, protože jsme na turismu závislí,“ podotkla Radka Krejčí s tím, že rozpočet jednoho pole je 21 milionů korun a farnost vše financuje ze svých prostředků. Navíc tady chybí jakékoli prameny či projekty a budova je tak doslova zahalena tajemstvím. „Což je sice atraktivní, ale při rekonstrukci pak jde o čistou parafrázi,“ dodává.

Zdroj: Deník/Michal BílekFarnost chce v budoucnu postupně zrestaurovat i zbývající dvě kosterní pyramidy. Nejsou ale v tuto chvíli prioritou, na rozdíl od bookshopu, který vzniká ve zcela unikátním podzemním prostoru na úrovni dolní kaple. V místě, kde se našlo 1870 kompletních pohřbů a které se pyšní jedinou stěnou z udusané hlíny ve střední Evropě, má vzniknout jedinečná expozice, pro kterou nyní farnost hledá kurátora.