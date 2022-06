Vrdy připravily otvíračku sezony 2022 na pátek 10. června. I když oproti loňsku vstupné podražilo, ceny zůstávají příznivé. Za celodenní vstupné tady děti do 15 let zaplatí padesátikorunu, dospělí pak osmdesát korun. Děti do jednoho roku, stejně jako držitelé průkazů ZTPa ZTP/P mají vstup zdarma. Otevřeno bude od pondělí do neděle vždy od 10 do 19 hodin.

S lepší bazénovou technologií plánuje už v pátek ve 12 hodin otevřít také čáslavské koupaliště Vodranty. První den bude vstupné tradičně zdarma. Těsně před zahájením sezony tam proběhla rekonstrukce za téměř tři čtvrtě milionu korun. Ta poslední se totiž datovala až do roku 2001.

Voda ke koupání je ve středních Čechách kvalitní, byť někde není plně čirá

Koupaliště nabízí příjemné zázemí uprostřed lesoparku, Najdete tam plavecký 25 metrů dlouhý bazén a dětský bazén s vodním hříbkem. Část pláže kolem bazénů je zatravněna, k dispozici je rovněž občerstvení. Otevřeno bude podle počasí až do konce srpna.

V červnu je otevírací doba od pondělí do pátku od 10 do 19 hodin, o víkendech pak od 10 Do 19 hodin. V průběhu letních prázdnin má koupaliště otevřeno denně od 10 do 19 hodin. Dospělí a děti nad 140 centimetrů zaplatí za celodenní vstupné 65 korun, od 16.30 hodin pak 40 korun. Děti od 100 do 139 centimetrů vyjde od 16.30 hodin na 25 korun. Děti do 100 centimetrů a vozíčkáři mají vstup zdarma.

Na otevření se připravuje také Kutnohorská plovárna. „Předpokládaný termín otevření je 18. června, uvidíme i podle počasí,“ uvedla vedoucí plaveckého stadionu Jana Hubalová.

Cyklobusy přiblíží kolařům atraktivity různých koutů kraje. Využívají je i pěší

Také na plovárně v Kutné Hoře museli oproti loňsku o něco podražit, v průměru o 20 korun na jednotlivých typech vstupenek. Dospělí nyní zaplatí za celodenní vstupné 130 korun, od 13 hodin 110 korun a od 16 hodin 85 korun. Děti od 3 do 15 let, držitelé průkazů ZTP a senioři nad 65 let pak za stejné časové úseky zaplatí 100, 85 a 65 korun. Zdarma mají vstup děti do 100 centimetrů, vozíčkáři a průvodci ZTP/P.K dispozici jsou také zvýhodněné rodinné vstupenky či permanentky a slevové karty.

V červnu bude plovárna otevřena od pondělí do pátku od 13 do 20 hodin, o víkendech pak od 10 do 20 hodin. Přes prázdniny bude otevřeno denně od 9 do 20 hodin.