V anketě odpovídaly zejména ženy

Anketa pořádaná na začátku letošního roku městem se zaměřila především na záležitosti, které lze ještě případně měnit. Částí projektu, které souvisely například s normami a vycházely také z ekonomické přijatelnosti řešení, se otázky netýkaly. „Šlo spíše o věci, které se týkají vybavení prostoru,“ vysvětlil starosta Zruče Martin Hujer a připomněl, že na projektu se v současné době pracuje a probíhají konzultace s dotčenými orgány.

Kam na Kutnohorsku na farmářské trhy? Sezona začíná už před Velikonocemi

Město má přibližně 4750 obyvatel, do ankety se jich zapojilo 358, většinou dospělých, děti do patnácti let byly pouze tři. Mezi respondenty převažovaly ženy, nejpočetnější věkovou skupinou byli lidé od pětadvaceti do čtyřiatřiceti let. Otázky se týkaly například názvu, kdy za vítězným Rákosím skončily další čtyři návrhy, které padly v minulosti při setkání při přípravě studie: Zručské koupaliště, Rákosníček, Brčálník a Modrá Laguna.

Místní by chtěli nudistickou pláž i saunu

K parkování se vztahovala otázka, jak se lidé k vodě míní dopravovat – nejčastěji prý pěšky. Řešila se třeba i klouzačka, kdy dostala přednost rovná verze, nebo sprchy s šatnami, kdy nejvíce respondentů preferovalo oddělené prostory pro dámy a pány. U závěrečné kolonky, kam mohli lidé napsat k budoucímu koupališti cokoli, co anketa nezahrnovala, byla zmíněna například touha po nudistické pláži, sauně s přístupem k Sázavě nebo tryskách a chrličích.

Středočeské semifinále soutěže Mladý zemědělec ovládl Jakub Nováček z Čáslavi

Nechybělo ale ani nadšení, že bude ve městě konečně koupaliště. A to skutečně bude - i když zatím není známo, kdy se tam lidé poprvé osvěží. Půjde-li vše podle plánů, měly by práce začít v příštím roce. Náklady budou vycházet až z dokončeného projektu. Jak město financování zajistí, jsou ve hře i možné dotace? „Ještě to řešíme, zatím počítáme s tím, že investici zaplatíme sami,“ řekl Deníku zručský starosta Martin Hujer.