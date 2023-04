Od loňského roku je ale objekt zapsaný v katalogu Národního památkového ústavu jako důležitá stavba města. Právě to by mohlo pomoci při získání státních peněz z dotačních titulů. Záchrana budovy totiž nejspíš přijde na miliony.

Koupaliště s lázeňským domečkem nechal v roce 1934 postavit místní rodák a mecenáš Emil Pick, zakladatel továrny Kosmos, což je dnešní Zenit. Spolu se synem Pavlem zaplatili jeho výstavbu a poté jej darovali městu. V té době bylo údajně považováno za jedno z nejlepších koupališť v celé republice. „Je to už více než 20 let, co se koupaliště rekonstruoval, tato budova si opravu jistě zaslouží,“ uvedl starosta Čáslavi Jaromír Strnad.