Kraj k situaci v nemocnici: věříme, že k žádnému uzavírání oddělení nedojde

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ – Nejen kutnohorskou veřejností zahýbala informace o tom, že Oblastní nemocnice Kolín plánuje od ledna zrušit akutní chirurgický provoz. Zachována by měla být jen lůžka následné péče pro pacienty po plánovaných operacích. Omezení by se mělo dotknout také chirurgické ambulance, která už by neměla fungovat nonstop.

Informaci poskytl ředitel nemocnice Petr Chudomel, následně ji potvrdilo také vedení města. Středočeský kraj, který je zřizovatelem, ale situaci takto definitivně nevnímá. „Středočeský kraj považuje město Kutnou Horu za svého partnera, respektuje uzavřené smlouvy a dále s ním bude ohledně zajištěné péče v kutnohorské nemocnici jednat," uvedla tisková mluvčí Kraje Helena Frintová. Podle ní se budoucností nemocnice bude zabývat Rada Středočeského kraje na svém zasedání 7. ledna 2019, kdy v rámci její působnosti jediného akcionáře Oblastní nemocnice Kolín, a.s., proběhne valná hromada. Na ní bude přizván ředitel nemocnice Petr Chudomel. Ten by se rovněž měl zúčastnit jednání kutnohorských městských zastupitelů 18. prosince. „Podle informací, které máme k dispozici, vedení Oblastní nemocnice Kolín v současné době řeší otázku personálního zajištění chodu chirurgického oddělení, které se potýká s akutním nedostatkem lékařů. Pevně věříme, že k žádnému uzavírání oddělení nedojde a odpovídající řešení se najde," dodala Frintová.

Autor: Hana Kratochvílová