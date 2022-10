Na programu svého jednání v Kutné Hoře měli krajští radní celou řadu témat, nicméně krajský úřad informoval o dvou: o schválení podpory školám zapojeným do programu DofE pro žáky a studenty ve věku od 14 do 24 let a o plánu na opravu dvou silnic plus vybudování přeložky. Na facebooku krajský úřad doplnil, že řeč byla také o rozpočtovém určení daní – tedy o podílu z daňových výnosů, který stát posílá do rozpočtu kraje. O tom, že střední Čechy dostávají nespravedlivě málo, se debatovalo už během minulého volebního období.

Pokud jde o program DofE, projekt seberozvoje nazvaný Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, spojovaný s princem Philipem, zesnulým manželem nyní již jaké zesnulé britské královny Alžběty II., kraj svým zapojeným školám a školským zařízením rozdělí přes 300 tisíc korun. Kraj se totiž v loni uzavřeném memorandu zavázal uhradit jim roční příspěvky spojené s účastí v programu DofE. Peníze poslouží k uhrazení ročního licenčního poplatku za registraci v programu, poplatky za jednotlivá školení a jiné aktivity spojené s programem, vybavení na expedice, případně na odměny pro učitele, kteří jsou vedoucími v programu.

Středočeští radní jednali v Barokní lékárně Galerie Středočeského kraje.Zdroj: KÚ Středočeského kraje

Pokud jde o čerstvě podpořené silniční projekty, jde o přeložku silnice II/125 mezi Vlašimí a osadou Jinošov na Benešovsku, rekonstrukci komunikace III/3314 mezi Předměřicemi nad Jizerou a Čihadly na pomezí Mladoboleslavska a Nymburska a opravu silnice III/24210 mezi Dolínkem a Panenskými Břežany na Praze-východ. Tyto záměry jsou ale ještě závislé na získání dotací – ať už evropských, nebo národních. Kraj však počítá s tím, že stavět by se mělo v nejbližších letech.