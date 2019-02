Nový mlatový povrch vyšel na 140 tisíc korun. Zároveň se vyrojily spekulace o tom, že by na Královské procházce měla vzniknout nová železniční zastávka.

„Zatím jde opravdu jen o ideový záměr, měl jsem jednání se středočeskou integrovanou dopravou. Představa je taková, že případná zastávka by měla být umístěna na začátek Královské a umožnit přímý vstup do Vlašského dvora a do centra města. Ta jednání ale budou ještě dlouhá a složitá,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti).