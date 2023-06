/FOTO, VIDEO/ Gotická historická slavnost Královské stříbření Kutné Hory se v prostorách parku pod Vlašským dvorem odehraje už 24. a 25. června. Její neodmyslitelnou součástí jsou rok co rok tanečnice. Malé, velké, v nejrůznějších souborech, kostýmech i pojetích historického tance.

Z tréninku tanečního souboru Danzae Decora DDM Kutná Hora | Video: Deník/ Hana Pilcová

Letos poprvé se ale na pódiu objeví také místní soubory z Kutné Hory. Kromě souboru Artemis, v němž spojí síly tanečníci z Art Dance Academy a ZUŠ Kutná Hora, se v neděli na pódiu hlavní scény objeví i Danzae Decora z DDM Kutná Hora. Mladé tanečnice mají v posledních dnech pořádně napilno, aby doladily poslední detaily v choreografii. Tu pro ně připravila Kateřina Zábojníková, která s tanečnicemi poctivě trénuje každý pátek.

Tanečnice a choreografka Kateřina Zábojníková při Královském stříbření Kutné Hory.Zdroj: Deník/Jan Šmok

Ke Královskému stříbření má Kateřina blíž než by se na první pohled mohlo zdát. „Pocházím ze vsetínských dětí, které na Královském stříbření tancovávaly od poloviny devadesátých let v rámci souboru Rondelus. Ten bude vystupovat i letos,“ prozradila na úvod. Do Kutné Hory ji zavál osud, předtím ale ještě pár let tancovala v Praze se souborem Hortus Gratiae, který na Královském Stříbření rovněž každoročně vystupuje.

Z tréninku kutnohorských tanečnic:

Zdroj: Deník/ Hana Pilcová

„Přemýšlela jsem, jak se realizovat tady v Kutné Hoře při mateřské. Dala jsem dohromady hudbu a spojila se s Kačkou Sixtovou, která vede v kutnohorském DDM taneční kroužek spolu s Kačkou Srbovou Pekárkovou, která je perfektní v realizaci kostýmů,“ doplnila mladá choreografka. V Danzae Decora tančí dívky od sedmi do šestnácti let, kromě pátků se scházejí ještě některé středy a čtvrtky. „Já pocházím ze zázemí Jaroslavy Špačkové, takže jsem laťku nasadila asi hodně vysoko. Pro dívky to je náročné, oproti klasickému tanci je to jiné v tom, že budou mít interakci s publikem, musí se učit výrazu, je to mnohem kontaktnější tanec. Nejde o úplně dobový tanec, ale choreografie z historického tance vychází,“ vysvětlila Zábojníková s tím, že jí příprava nesmírně baví a naplňuje.

Vsetínská sekce

Poctivě se trénuje i na druhém konci republiky. Ve Vsetíně se pod taktovkou choreografky Jaroslavy Špačkové na své již osmadvacáté vystoupení na Královském stříbření Kutné Hory připravuje taneční soubor Rondelus ZUŠ Vsetín. „Jsme ZUŠ taneční obor, kterým prošly už stovky dětí. Pro mě jako choreografku je to samozřejmě těžká a náročná práce, ale vím, jak to ty děti baví a jak moc se na vystoupení na slavnosti těší,“ uvedla Jaroslava Špačková.

Letošní Královské stříbření Kutné Hory nabídne bohatý program s řadou novinek

Podle jejích slov do Kutné Hory přijede účinkující podpořit i pořádný dav fanoušků ze Vsetína. „Jezdí celé rodiny, i děcka co účinkovaly v dřívějších ročnících. V souboru máme děti od těch úplně nejmenších až po sedmnáctileté. Nejstarší děvčata mají v průběhu Stříbření jedenáct výstupů, ta se tomu věnují třikrát až pětkrát týdně včetně víkendů,“ prozradila Jaroslava Špačková. Pro známou choreografku je Královské stříbření také tak trochu rodinná záležitost.

Královské stříbření: Král Pepíno vládne Kutné Hoře už více jak čtvrt století

Ač žijí každá jinde, spolupracuje na něm se svými sestrami. Jednou z nich je Světlana Hrabánková, historička a někdejší ředitelka Českého muzea stříbra, která stojí za dramaturgií celé slavnosti, druhou sestrou je pak Vladimíra Vejmělková, kostýmní výtvarnice, která se Stříbření stará o veškerou „módu“. „Aby toho nebylo málo, tak moje dcera je představitelkou královny Žofie Bavorské. Já jsem se za mladých let věnovala historickému tanci. Ten je ale sám o sobě docela nuda, na Královském stříbření je proto upraven do scénické podoby podle scénáře, který Světlana vypracovala. Tanec je vždy ve vztahu k programu, který se právě odehrává,“ dodala Špačková, která stojí rovněž za choreografií souboru Hortus Gratiae.

Více informací o letošním ročníku Královského stříbření Kutné Hory najdete ZDE.