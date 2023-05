Letošní Královské stříbření Kutné Hory nabídne bohatý program s řadou novinek

/FOTO, VIDEO/ Přípravy 29. ročníku Královského stříbření Kutné Hory jsou v plném proudu. Po dlouhé pauze se akce navíc vrací do parku pod Vlašským dvorem. O víkendu 24. a 25. června se tak město přenese o 620 let zpět, do lucemburské Kutné Hory při příjezdu českého a římského krále Václava IV.

K nejoblíbenějším částem programu patří rytířské souboje. | Video: Deník/Irena Blahníková