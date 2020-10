S redakčním objektivem jsem vyrazili na několik turisticky atraktivních míst a žádné masové shromažďování se nikde nekonalo. Ačkoliv byla parkoviště poměrně plná, lidé se pohybovali obvykle v menších hloučcích po rodinách a při setkání s ostatními rodinami si poctivě nasazovali roušky.

K procházkám o víkendu využili lidé i rozlehlého parku zámku Kačina. Odstavné parkoviště bylo téměř plné, v parku jste ale na větší skupinu lidí narazili jen těžko. Po cestách se pohybovali jen rodiny s dětmi a pejsky.

„Park patří pod zámek a ten pod Národní zemědělské muzeum, takže veškerá případná omezení – uzavření parku či parkoviště by muselo vyřídit vedení zámku. My jako obec k tomu ale rozhodně impuls dávat nebudeme. Byla jsem se tam o víkendu podívat, lidé se neshlukují, jen chodí na procházky. Park je navíc dostatečně velký. Domnívám se, že je pořád lepší, když lidé vyrazí do parku než nakupovat,“ uvedla starostka obce Svatý Mikuláš Martina Suková. „Nijak jsme se to nesnažili omezovat ani při první vlně. Lidé potřebují ven,“ dodala.

Podobně tomu bylo také ve Žlebech. Zámek je sice zavřený, park pod ním je ale v podzimním počasí k procházkám jako stvořený. Řada lidí toho využila, my jsme ale při procházce nepotkali nikoho, kdo by si při vzájemném míjení nenasadil roušku, nekonaly se ani žádné hromadné pikniky.

Proto ani tady vedení obce neuvažuje o zavírání parku či parkoviště pod zámkem. „Museli bychom tak učinit ve spolupráci s kastelánem, ale nepovažujeme to za nutné. Lidi potřebují chodit ven, já sám chodím s rodinou do lesa, nemůžeme být jen zavření doma,“ uvedl místostarosta Žlebů Pavel Suchánek.

Na dodržování vládních opatření dohlíží na Kutnohorsku také policie. „Prakticky 24 hodin denně v rámci běžného výkonu služby. Kontroly probíhají i v součinnosti s městskou policií a provádí jí jak uniformovaní policisté, tak policisté v civilu z útvaru Služby kriminální policie a vyšetřování. Situace je vážná, je potřeba dodržovat vládní nařízení,“ uvedla kutnohorská policejní mluvčí Vendulka Marečková.

Podle ní bude policie nedodržování těchto opatření důrazně postihovat. „V případě zjištění porušení těchto nařízení se může veřejnost obrátit na linku 158 nebo 156. Děkujeme všem, kteří se chovají zodpovědně a ukázněně,“ doplnila mluvčí.