KRÁTCE: Beseda seznámí posluchače s bezodpadovou domácností

Kutná Hora - Besedu spojenou s workshopem povede Zuzana Janglová, propagátorka bezodpadové domácnosti, ve čtvrtek 6. prosince v podvečer v Dačického domě. Tématem bude pomalá domácnost a zaměří se na to, jak minimalizovat odpady v období Vánoc.

Ilustrační foto.Foto: www.pixabay.com

Na workshopu si zájemci vyrobí vánoční ozdoby a naučí se balit vánoční dárky bezodpadovou metodou furoshiki, tedy s použitím šátků. Zájemci si přinesou i drobný dárek, který si odtud odnesou bezodpadově zabalený. Začne se v 18 hodin. Besedu pořádá spolek Zenárna za podpory města Kutná Hora. Vstupné je dobrovolné.

Výstava na Hrádku se nese v duchu loutek

Kutná Hora – Náhled do magického světa loutek nabízí vánoční výstava, kterou zahájí ve čtvrtek 6. prosince v Kutné Hoře na Hrádku. K vidění tam bude na stovku loutek. Zastoupeny jsou jak velké až sedmdesát centimetrů velké marionety, tak malé loutky z rodinných divadélek. Na výstavě je také fotokoutek a nechybí ani vánoční soutěž. Výstava potrvá až do 6. ledna. Zavřeno je každé pondělí, dále od Štědrého dne do 26. prosince a lidé se sem nepodívají ani na Silvestra a na Nový rok.

Svaz žen organizuje tvoření vánoční dekorace

Zruč nad Sázavou – Český svaz žen uspořádá v úterý 11. prosince další tvoření. Tentokrát se bude vyrábět papírová hvězda, kterou lze využít jako vánoční dekoraci. Zájemci si s sebou přinesou tužku, pravítko a nůžky. Sejdou ve 14.30 hodin v klubovně svazu žen ve Spolkovém domě ve Zruči nad Sázavou.