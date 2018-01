KRÁTCE: Dačického dům se ponese v japonském duchu

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z Kutnohorska.

Dačického dům v Kutné HořeFoto: Deník/Irena Blahníková

Reprízu představení Světáci naplánovali na tuto sobotu

Kutná Hora - Repríza silvestrovského představení Světáci se uskuteční v sobotu od 19 hodin v Tylově divadle. Tři venkovští zedníci se jednou se svou prací dostanou do města a rozhodnou se, že alespoň jednu noc budou vystupovat jako skuteční, životem protřelí světáci. Vyrazí do nejlepší společnosti, kde se seznámí s trojicí lehkých dámiček. V hlavních rolích se představí Václav Veselý, Ota Fiala, Martin Betuštiak, Marcela Jiroušková, Veronika Lebedová a další.



Vystoupí Cantica i Kusch

Kutná Hora - Benefiční koncert sborů Palášek, Kusch a Cantica se uskuteční v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci v neděli od 15 hodin. Výtěžek ze vstupného bude věnován Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v České republice a kutnohorskému klubu Sluníčko.



Dačického dům se ponese v japonském duchu

Kutná Hora - Japonský den naplánovali v kutnohorském Dačického domě na příští sobotu. Lidé se mohou těšit na ukázku japonského meče, originál samurajského originálního meče s komentářem a mnoho dalších zajímavých exponátů a ukázek z japonské kultury.





Maturitním plesem provede moderátor Jiří Vondra

Kutná Hora - Maturitní ples Střední odborné školy a Středního odborného učiliště řemesel Kutná Hora se bude konat příští sobotu od 19 hodin v kulturním domě Lorec. Ples se ponese v duchu Jamese Bonda a Mexika. Ples odmoderuje Jiří Vondra a k poslechu a tanci zahraje skupina Paragraf.



Blíží se svoz stromů

Kutná Hora - Mnoho lidí po svátcích řeší, co si počít s vánočním stromkem. V Kutné Hoře z tohoto důvodu připravili dva speciální svozy. První je naplánován na pondělí 8. ledna a druhý pak na 15. ledna. V těchto dnech mohou lidé odložit stromky na travnatou plochu vedle kontejnerových stanovišť. Vánoční strom nemusí lidé nijak rozřezávat, ani vkládat do popelnice. Na stromku by ale neměly v žádném případě zůstat ozdoby, elektrické svíčky nebo háčky. Stromek mohou lidé odnést také do sběrného dvora.



Lidé si o víkendu zabruslí

Kutnohorsko - Zimní stadion v Čáslavi se tento týden opět otevře veřejnosti. Čáslavští si zabruslí v sobotu od 16 do 18 hodin a také v neděli od 9.30 do 11.30 hodin. Zimní stadion najdou lidé v ulici Na Bělišti. Bruslit se bude také v Kutné Hoře na zimním stadionu, a to v sobotu od 14.15 do 16.15 hodin, večer od 20 do 22 hodin a v neděli od 14.30 do 16.30 hodin.



Helena Vondráčková bude hostem Tandemu Jana Rosáka

Kutnohorsko - Každý pátek po 11. hodině začíná ve vysílání Českého rozhlasu Region talk show Tandem Jana Rosáka. Dnešním hostem bude zpěvačka Helena Vondráčková. V Tandemu se od ní mimo jiné dozvíte, jak oslavila významné životní jubileum nebo co nového chystá pro své fanoušky. Tandem Jana Rosáka s Helenou Vondráčkovou naladíte na frekvenci 100,5 FM.