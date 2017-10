KRÁTCE: Děti i dospělí si užijí drakiádu

Kutnohorsko - Přinášíme vám přehled krátkých zpráv.

Na Hrádku uspořádají letos počtvrté burzu knih

Kutná Hora – V pořadí čtvrtá burza knih a sběratelských artefaktů na Hrádku v Kutné Hoře se uskuteční v rámci Dne Středočeského kraje v sobotu 28. října. Zájemci se mohou hlásit do pátku 20. října.



Moderátor Zbyněk Merunka hostem pořadu Tady to znám

Kutnohorsko – Jakou vazbu na střední Čechy mají známé osobnosti? Řada z nich tu bydlí, řada z nich tu tráví svůj volný čas. Každou sobotu po 13. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Region si jednu ze známých osobností pozve k mikrofonu Pavel Vítek v pořadu Tady to znám. Hostem dalšího vydání bude moderátor Zbyněk Merunka, jehož domovem je Mníšek pod Brdy. Tady to znám dnes hodinu po poledni na frekvenci 100,5 FM.





Děti i dospělí si užijí drakiádu

Kutnohorsko – Obec a TJ Sokol Červené Janovice pořádají společně drakiádu, která se uskuteční v sobotu od 15 hodin na fotbalovém hřišti. Pro děti bude zároveň v Červených Janovicích připravena tvořivá dílna a malý dáreček. Drakiádu naplánovali na dnešní den také na kutnohorském kopci Sukov. Drakiády, kterou pořádá klub Sluníčko Kutná Hora, se mohou zúčastnit děti i dospělí. Důležité je si s sebou na drakiádu přinést svého draka.



Ve starkočském kostele vystoupí akordeonový soubor

Starkoč – Spolek za záchranu kostela ve Starkoči pořádá dnes od 17 hodin koncert sliveneckého akordeonového souboru. V průběhu něj zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Edvarda Griega nebo Wolfganga Amadea Mozarta. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na potřeby kostela.



Zvon Jakub Maria rozezní zítra při běžeckém závodu

Kutná Hora – Druhý ročník terénního běžeckého závodu s názvem Běh pro zvon se uskuteční již zítra od 13 hodin. Nebude se ale jednat jen o obyčejný běžecký závod v Kutné Hoře. V tento den také široké okolí uslyší hlas nového zvonu Jakub Maria z věže kostela svatého Jakuba. Start a cíl terénního běžeckého závodu je stanoven přímo před kostelem svatého Jakuba. Sportovci si mohou vybrat z trasy dlouhé 3,5 nebo 7 kilometrů. Pro děti bude připraven závod o délce přibližně 1000 metrů. Nebudou to ale jenom Kutnohořané. Běžeckého závodu se zúčastní například i rodina z Kolína. „Byli jsme se podívat i na vyzdvižení zvonu Jakub Maria. S manželem nebudeme chybět ani na závodu, kde bude určitě pohodová atmosféra,“ uvedla Jana Dvořáková z Kolína.