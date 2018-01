KRÁTCE: Děti z Dobrovítova a Dědic budou tančit na karnevale

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z Kutnohorska.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Pavel Bohun

Děti z Dobrovítova a Dědic budou tančit na karnevale

Dobrovítov - Odpoledne plné her a zábavy zažijí děti z Dobrovítova a sousedních Dědic. Opět po roce se totiž uskuteční dětský karneval. Bude se konat v sobotu 17. února od 14 hodin v sále kulturního domu v Dobrovítově. Odpoledne budou děti tančit a zpívat, nebude chybět ani velmi oblíbená tombola. V ní totiž vždy vyhrává každý lístek.

Vytvoří háčkovanou slepičku

Zruč nad Sázavou - Český svaz žen uspořádá ve zručském spolkovém domě další tvoření pro radost. Bude se konat v úterý 13. února od 14.30 hodin. Zájemci si s sebou přinesou jehlu, háček a pět kusů různobarevných zbytků tenké vlny. Všichni si vytvoří háčkovanou slepičku.

František Jelínek představí veřejnosti svou tvorbu

Čáslav - Městské muzeum a knihovna Čáslav představí veřejnosti v únoru další výstavu. Tentokrát tam bude vystavovat František Jelínek.

Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 12. února v 17 hodin. Lidé ji budou moci poté navštívit od úterý 13. února do neděle 25. února, a to vždy od úterý do neděle v dopoledních hodinách od 10 do 12 hodin a odpoledne pak od 14 do 17 hodin.

Obezita a dýchání tématem pořadu Hubněte zdravě

Kutnohorsko - Každý čtvrtek po 11. hodině nabízí Český rozhlas Region rady všem, kteří chtějí žít zdravě. V dnešním vydání pořadu Hubněte zdravě se doktorka Kateřina Cajthamlová a moderátor Patrik Rozehnal zaměří na souvislost obezity a dýchání. Dozvíte se, proč se zadýcháváme, jestli mají dušnost častěji a s většími problémy obézní, jak máme správně dýchat a co nám může bránit nebo zda nám k lepšímu dýchání pomůže i jídelníček a pohyb. Se svými dotazy se můžete do pořadu Hubněte zdravě zapojit i vy dnes dopoledne na frekvenci 100,5 FM.