KRÁTCE: Do města znovu zavítá cirkus Berousek

Kutnohorsko

Cirkus Berousek v Kutné HořeFoto: Deník/Hana Kratochvílová

Plánují další ročník pochodu

Hlízov – Hlízovský unikátní spolek ve spolupráci s dalšími organizacemi připravuje třetí ročník poznávacího pochodu Jarní putování se sv. Jakubem, který se uskuteční v sobotu 19. května. Účastníci mohou vybírat z šesti tras pro pěší turistiku a ze čtyř tras pro cyklisty. Na cestách je čeká více než padesátka zajímavostí nebo aktivit, navíc se dostanou na místa, která nejsou veřejnosti běžně přístupná. Prvních 600 zaregistrovaných účastníků obdrží absolventskou vizitku akce, k dostání ale budou i další vizitky Hlízova, Starého Kolína, Jakuba, Nebovidské tvrze nebo Kutné Hory.

Do města znovu zavítá cirkus Berousek

Kutná Hora – Cirkus Berousek přijede do města příští týden a usídlí se na svém obvyklém místě nedaleko supermarketu Albert. První představení odehraje 8. března, poslední 11. března. Začátky představení budou ve čtvrtek a v pátek v 17.30 hodin, v sobotu ve 14 hodin a v neděli v 11 hodin. Vedení cirkusu láká na nový program i jedinečnou show.

Obnova hasičské zbrojnice v Petrovicích se blíží

Petrovice I – Čím dál jasnější obrysy dostává obnova hasičské zbrojnice v Petrovicích I. Starosta obce Josef Jaruněk informoval, že v uplynulém týdnu byl vybrán dodavatel stavby, přičemž jediným hodnotícím kritériem výběru byla nejnižší cenová nabídka. Do výběrového řízení se přihlásily čtyři subjekty, nejnižší nabídková cena byla 430 tisíc korun.

V kavárně Blues Café zahraje skupina Jauvajs

Kutná Hora – V kavárně Blues Café v Jakubské ulici zahraje v pátek od 19 hodin hudební skupina Juavajs, která prezentuje hudbu s folkovými prvky. Kapela Jauvajs vznikla v roce 1995 a postupným vývojem se dostala k interpretaci irské a skotské hudby. V současném repertoáru již převažuje vlastní tvorba silně ovlivněná právě irskou a skotskou tradicí.

V knihovně bude besedovat spisovatelka Šárková

Čáslav – Beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou se uskuteční v pondělí 19. března od 17 hodin v přednáškové místnosti knihovny na Kostelním náměstí. Danka Šárková je autorkou společenských románů a také cestovatelkou. Všechny její knihy pojednávají o vztazích v rodinách, na pracovišti a některé jsou i s kriminální zápletkou. A protože je březen měsícem čtenářů, bude po celý měsíc pro čtenáře a ostatní návštěvníky v knihovně připravena spousta zajímavých akcí, například burza knih, beseda, literární pásmo, odpoledne s Andersenem, výstavy a další doprovodné akce.

Další Starostovna se uskuteční příští středu

Čáslav – Čáslavané si za posledních pár měsíců zvykli, že mohou přijít na neformální setkání se starostou města Jaromírem Strnadem a popovídat si s ním o aktuální situaci v jejich městě i tom, co je trápí. Další „Starostovna“ je naplánována už na příští týden. Uskuteční se ve středu 7. března od 16 hodin v čáslavském hotelu Grand.

Základní škola v Janovicích už má termín zápisů

Uhlířské Janovice – Druhým rokem se zápisy budoucích prvňáčků konají až v dubnu namísto původního ledna. Uhlířskojanovická základní škola už stanovila přesný termín, kdy se budoucí noví školáci mohou přijít zapsat do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019. Řádný zápis se uskuteční v pátek 20. dubna od 13 do 17 hodin v budově 1. stupně. Náhradní termín zápisu pro odůvodněné a předem omluvené případy se uskuteční o týden později od 13 do 16 hodin na témže místě.

Nevyužitý pavilon mateřské školy bude k pronájmu

Červené Janovice – Nevyužitý pavilon mateřské školy se vedení obce rozhodlo nabízet k pronájmu. Občané mohou případné připomínky proti záměru zasílat na Obecní úřad Červené Janovice nejpozději do 5. března.

Obec Černíny pořádá společný zájezd na výstavu

Černíny – Přivítat jaro mohou obyvatelé Černín společným výletem, které pořádá vedení obce. Naplánován je na 24. března a cílem bude tradiční velikonoční výstava Jaro na vsi, která se koná v Polabském muzeu. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě do 19. března, čas odjezdu autobusu bude upřesněn.