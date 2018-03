KRÁTCE: Druhý ples Nahoře dole odmoderuje Aleš Háma

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Aleš Háma.Foto: DENÍK/ Jan Škvára

Taneční večer potěší všechny generace

Čáslav – Učitelé tance Vránovi uspořádají v čáslavském hotelu Grand taneční večer. Uskuteční se tuto sobotu od 19 hodin. Taneční večer je určen pro všechny generace. K tanci bude hrát po celý večer hudební skupina Animace z Kutné Hory. Komu se taneční večer v Čáslavi zalíbí, bude se moci přihlásit také do pokračovacích tanečních pro dospělé. Ty budou začínat v neděli 18. března a nabídnou šest lekcí, které se budou konat vždy od 17 do 19 hodin.

Druhý ples Nahoře dole odmoderuje Aleš Háma

Kutná Hora – Druhý velký ples Nahoře dole se uskuteční v kutnohorském kulturním domě Lorec v sobotu 10. března od 19 hodin. Večerem provede herec Aleš Háma a hostem večera bude zpěvačka Monika Absolonová. Nebude chybět ani předtančení, o které se postará akrobatický rokenrol Kolb Dance.

Žáci představí svá díla

Kutná Hora – Výstava žáků výtvarného oboru Základní umělecká škola Kutná Hora bude zahájena v pondělí 12. března od 17 hodin. Výstavu lidé najdou ve Spolkovém domě. Práce žáků budou k vidění do 17. března.

Rozbalí to na karnevale

Kutná Hora – Kutnohorské děti mohou dorazit tuto sobotu odpoledne na karneval. Bude se konat od 14 hodin v Palma caffe music clubu, který je v ulici Krátká. Na programu budou soutěže a odměny a nebude chybět ani diskotéka pro děti.

K výročí republiky zasadí v Dobřeni lípy

Dobřeň – Hasičský sbor Dobřeň se rozhodl vysadit ke stému výročí založení Československa lipové stromořadí. Stromy budou vysazeny na veřejně přístupných pozemcích v průběhu jara. Na státní svátek 28. října bude u stromů slavnostně umístěna pamětní deska. Obyvatelé Dobřeně i okolních obcí se mohou do projektu výsadby zapojit.

Koryto potoka opravují v obci Chlístovice

Chlístovice – V Chlístovicích probíhá rekonstrukce koryta Chlístovického potoka. „Opevnění potoka se opravuje napříč celou obcí. Na několika místech již bylo zborcené a hrozilo vylití potoka z koryta v případě větších srážek nebo velké vody,“ uvedl starosta obce Jaroslav Douda. Práce by měly být hotové do konce letošního roku.

Herec Roman Vojtek hostem pořadu Tady to znám

Kutnohorsko – Jakou vazbu na střední Čechy mají známé osobnosti? Řada z nich tu bydlí, řada z nich tu tráví svůj volný čas. Každou sobotu po 13. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Region si jednu ze známých osobností pozve k mikrofonu Pavel Vítek v pořadu Tady to znám. Hostem dalšího vydání bude herec, zpěvák, tanečník a moderátor Roman Vojtek, který žije v Řitce. Tady to znám dnes hodinu po poledni na frekvenci 100,5 FM.