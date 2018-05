KRÁTCE: Gastrofestival provoní okolí chrámu svaté Barbory

Kutnohorsko - Přinášíme vám krátké zprávy regionu.

Gastrofestival Kutná Hora.Foto: Deník / Martinková Jana

Kutná Hora představila svou Use-It mapu

Kutná Hora – Svou Use-It mapou se nyní pyšní i Kutná Hora. Tento celoevropský mapový projekt je určen nezávislým cestovatelům, kteří chtějí poznat duši daného města. V mapě jsou uvedeny nejen turistické informace, ale také tipy na to, kam zajít na jídlo, kde nakoupit. Co je na mapě unikátní je to, že ji vytváří místní obyvatelé. Mapa bude k dostání ve všech kutnohorských informačních centrech a ve vybraných centrech v Praze. Mapa se pokřtí 8. června v Café 21 na Komenského náměstí od 18.30 hodin. Její vznik podpořila z Fondu cestovního ruchu Kutná Hora a za přispění Středočeské centrály cestovního ruchu a agentury CzechTourism.

Gastrofestival provoní okolí chrámu svaté Barbory

Kutná Hora – Třetí ročník Gastrofestivalu se u chrámu svaté Barbory uskuteční v sobotu 26. května. Návštěvníci ochutnají jak mezinárodní, tak místní pochoutky. Na své si přijdou milovníci asijské, mexické i španělské kuchyně, burgerů nebo těstovin. Ochutnávat se bude pivo z lokálních pivovarů, stejně tak kutnohorská vína nebo míchané koktejly.

František Kasl zahraje v Kutné Hoře

Kutná Hora – Zpěvák a kytarista František Kasl vystoupí v sobotu 26. května v Kutné Hoře. Koncert začíná v 19 hodin v restauraci Na Kometě v Barborské ulici. Jeho hostem bude Filip Kobrle.

Smyčce zazní v kostele svatého Bartoloměje

Solopysky – Na Noc kostelů v pátek 25. května se připravují také v kostele svatého Bartoloměje v obci Solopysky. Od 17 hodin zde zahraje komorní smyčcový orchestr Archi ze Základní umělecké školy Kolín. Zazní skladby Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Karla Stamice. Zazní informace o historii kostela a varhan, pro zájemce bud připravený průvodce kostelem. Otevřeno zůstane do 21 hodin.

Divadelní komedie pobaví kutnohorské publikum

Kutná Hora – Komedii s názvem Můžem i s mužem uvedou zítra od 19 hodin v Tylově divadle v Kutné Hoře. Představení se uskuteční na velké scéně divadla. Ve čtyřech ženských rolích se představí Vanda Hybnerová, Kateřina Hrachovcová, Jitka Sedláčková a Dáša Zázvůrková.

Čáslavská knihovna slaví výročí

Čáslav – Čáslavská knihovna v letošním roce oslavuje své 120. výročí založení. Výročí v knihovně připomenou přednáškou, která se uskuteční ve společenské místnosti 11. června od 17 hodin a bude se věnovat historii od Obecní veřejné knihovny královského města Čáslavě k Městskému muzeu a knihovně Čáslav.

Žáci základní umělecké školy veřejně vystoupí

Kutná Hora – Happening základních uměleckých škol nazvaný ZUŠ open se uskuteční ve čtvrtek 24. května také v Kutné Hoře. Žáci z kytarové třídy společně vystoupí na Palackého náměstí mezi 11. a 13. hodinou. Další program je situován do Spolkového domu a začíná v 15 hodin. Za hudební obor vystoupí dechový, kytarový a smyčcový orchestr, akordeonový soubor a pěvecké sbory Muscina, Koťata a Cvrčci. Nebudou chybět ani vystoupení literárně dramatického a tanečního oboru. Žáci výtvarného oboru vystaví ve Spolkovém domě své práce.

Bartákův hrnec poputuje na Ekostatek do Vlkanče

Vlkaneč – Ocenění pro nejlepšího ekozemědělce roku, Bartákův hrnec, letos poputuje na Ekostatek Vlkaneč, který obhospodařují Diana Benšová a Stanislav Svatoň. Bartákův hrnec je putovní cena – keramický hrnec, který je naplněný čerstvě raženými dvacetikorunami v hodnotě 30 tisíc korun. Slavnostní předání ceny a titulu se uskuteční v sobotu 26. května od 11 hodin na Ekostatku ve Vlkanči. Od 13 hodin si příchozí prohlédnou pole, dozví se zajímavé informace o ekologickém zemědělství a vyslechnou si přednášku Diany Benšové o pěstování bylin a jejich účincích.