KRÁTCE: Gymnazisté budou mít maturitní ples v retro stylu

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z Kutnohorska.

Gymnazisté budou mít maturitní ples v retro stylu

Kutná Hora – Maturitní ples třídy V8A Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře se bude konat tento pátek. Ples uspořádají v retro stylu. K poslechu a tanci bude přítomným hrát po ošerpování všech maturantů skupina s názvem Paragraf 202 a nebude chybět ani hra o ceny. Moderátorského postu se ujmou Petr Němeček a Marek Flekal.

Olga bude hledat v české komedii pravou lásku

Kutná Hora – Českou komedii s názvem Zoufalé ženy dělají zoufalé věci promítnou v kutnohorském kině Modrý kříž tuto středu od 19 hodin. Hlavní hrdinka Olga se snaží najít pravou lásku. Že ji našla si myslí až do okamžiku, než svou lásku přistihne při nevěře. V hlavních rolích komedie hrají Klára Issová, Matouš Ruml, Aneta Krejčíková a další.



Dagmar Martinková bude v Čáslavi dnes přednášet

Čáslav – Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská uspořádá přednášku Volyňští Češi, které se ujme Dagmar Martinková. Uskuteční se dnes od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla. Do 26. ledna mohou lidé navštívit také stejnojmennou výstavu ve vestibulu čáslavského gymnázia.



Na dětském karnevale potěší děti diskotéka

Vlkaneč – Dětský karneval se bude konat v obci Vlkaneč tuto neděli od 14 hodin v sále místního pohostinství. Nebude chybět dětská diskotéka a nejrůznější soutěže.



Knihovnu otevřou v Bílém Podolí příští středu

Bílé Podolí – Obecní knihovna v Bílém Podolí se příští týden otevře čtenářům. Přístupná bude ve středu 31. ledna od 16 do 17.30 hodin. Poté bude otevřena až za čtrnáct dní, a to 14. února ve stejný čas.





Zacvičí si i ti nejmenší

Uhlířské Janovice – Cvičení pro nejmenší bude startovat v Uhlířských Janovicích příští pátekod 17 hodin v tělocvičně Základní školy Uhlířské Janovice. Rodiče s dětmi si mohou přijít zacvičit, pobavit se a také naučit se něco nového. Děti budou seznámeny s pohybem zábavnou formou. Cvičení je určeno pro děti od dvou do čtyř let. S sebou si musí zájemci přinést přezůvky, pohodlné oblečení a pití.



K tanci zahraje na plese Peklo

Zruč nad Sázavou – V pořadí jedenáctý reprezentační ples zručské společnosti s názvem Centrin se bude konat tuto sobotu od 19 hodin ve společenském sále Domova pro seniory ve Zruči nad Sázavou. K poslechu a tanci zahraje přítomným kolínská hudební skupina Peklo. O předtančení se postará Taneční škola Salta Vlašim. Na reprezentačním plese nebude chybět ani půlnoční překvapení a bohatá tombola. Aby si zájemci nekupovali lístky na poslední chvíli na místě, mohou si je koupit již nyní na recepci domova, které se nachází na adrese Náměstí Míru 597 ve Zruči nad Sázavou.



František Jelínek předvedev Čáslavi svou tvorbu

Čáslav – Městské muzeum a knihovna Čáslav chystá na únor další výstavu. V Čáslavi bude tentokrát výběr z tvorby vystavovat František Jelínek.

Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 12. února v 17 hodin. Lidé ji budou moci poté navštívit od úterý 13. února do neděle 25. února, a to vždy od úterý do neděle v dopoledních hodinách od 10 do 12 hodin a odpoledne pak od 14 do 17 hodin. Malíř František Jelínek vystaví své obrazy ve výstavní síni, na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Tím ale kulturní program na únor v Čáslavi nekončí Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská pak uspořádá přednášku Davida Bartoně s názvem Reformace. Přítomní se na přednášce dozví, jak by musela vypadat reformace dnes, aby vůbec někoho zaujala. Přednáška se uskuteční v úterý20. února od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla v prvním patře.





Mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou nejezdí nyní vlak

Kutnohorsko – Výlukový jízdní řád počítající s přestupem do autobusů na trati Čerčany – Světlá nad Sázavou dlouhodobě platí na Kutnohorsku. V současné době se nejezdí po kolejích mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Bude to tak až do odvolání; podle předpokladů do jara. Navíc jsou zavedeny dodatečné spoje pro zachování návaznosti na vlak pokračující ve směru Čerčany, protože autobusům totiž trvá překonat danou vzdálenost delší dobu, než jakou by k tomu potřebovaly vlaky.



Klub Archa uspořádá den otevřených dveří

Kutná Hora – Klub Archa, který se nachází v centru Kutné Hory, otevře své dveře široké veřejnosti. Den otevřených dveří se bude konat ve čtvrtek 25. ledna od 8 do 15 hodin. V tento den bude na programu prohlédnutí prostor, ochutnávka romského jídla, děti ukáží šperky, které vyrobily při workshopu, představí kalendář, který vznikl v průběhu projektu a lidé se mohou těšit také na putovní verzi stále expozice Muzea romské kultury v Brně. Klub Archa se nachází na adrese Palackého náměstí 509.



Prvňáčci se vydají k zápisu až v průběhu dubna

Kutnohorsko – Zápisy žáků do prvních tříd se blíží. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky ale nyní vydalo upozornění na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok. Nebude se konat v lednu, ale v dubnu, přesně v termínu od 1. do 30. dubna. Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona. Každá základní škola má datum zápisu stanovené na jiný termín, obvykle se jedná o dva po sobě následující dny, v případě nemoci dítěte je možné domluvit i pozdější náhradní termín. Rozhodujícím kritériem po výběr školy je trvalé bydliště budoucího prvňáčka nebo spádová oblast. Základní školu mohou rodiče vybrat i mimo ni, přijetí však záleží na kapacitě školy.



Herec Jiří Lábus hostem Humoriády na Regionu

Kutnohorsko – Hostem oblíbeného pořadu Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region bude dnes po 16. hodině herec Jiří Lábus. Celou hodinu můžete rozhodovat o tom, kdo vás bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Pavlem Kučerou vám herec Jiří Lábus nabídne vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Těšit se můžete i na zajímavé historky spojené s aktéry jednotlivých scének. Humoriádu naladíte na frekvenci 100,5 FM.