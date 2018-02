KRÁTCE: Jakub Maria zazvonil ve středu nad plán

Kutnohorsko - Přečtěte si, co se děje v regionu!

Zvonice kostela svatého Jakuba přivítala zvon Jakub Maria.Foto: Deník / Kovandová Diana

Jakub Maria zazvonil ve středu nad plán

Kutná Hora – Mimo běžný rozvrh se rozezněl ve středu nový kutnohorský zvon Jakub Maria ve věži kostela sv. Jakuba. Důvodem byly zkoušky po osazení dvojmužné páky zvonu. Zařízení instalované osobně zvonařem Petrem Rudolfem Manouškem umožňuje současně zvonit dvěma zvoníkům, podobně jako je tomu třeba u velkých barborských zvonů ve věži jezuitské koleje.



Karneval pro děti připravují v Adamově

Adamov – Dětský karneval připravují v Adamově na sobotu 3. března do sálu obecního úřadu. Od 14 hodin tam na děti čekají soutěže a hry.



Ve Zruči nad Sázavou uspořádají Listování

Zruč nad Sázavou – Pořad Listování herce Lukáše Hejlíka se uskuteční 12. března od 17 hodin ve Spolkovém domě. Lukáš Hejlík bude předčítat z knihy Co by můj syn měl vědět o světě od Fredrika Backamna.



Na společenském plese zahraje skupina Starý klády

Čáslav – Společenský ples Mikroregionu Čáslavsko se uskuteční v sobotu 3. března od 20 hodin v čáslavském Grandu. Na plese zahraje hudební skupina Starý klády. Pořadatelé slibují bohatou tombolu.





V Křeseticích zahraje Laura

Křesetice – TJ Rozvoj Křesetice uspořádá příští sobotu tradiční karneval. Uskuteční se od 20 hodin v křesetické sokolovně. Zahraje na něm hudební skupina Laura. Nebude to ale jediná akce, na kterou se mohou v Křeseticích příští víkend těšit. Neděle bude patřit dětem. Dětský karneval se uskuteční taktéž v sokolovně, a to od 14 hodin. Ve fantazii se meze nekladou a děti mohou dorazit se svými rodiči v jakémkoliv kostýmu. Na karnevale pro ně budou podle pořadatelů připravené různé hry, soutěže i diskotéka. Vyvrcholením odpoledne se stane bohatá tombola.



O jarních prázdninách budou bruslit denně

Čáslav – Děti, které nepojedou o jarních prázdninách s rodiči na hory nebo je nebudou trávit u babiček, dědečků a dalších příbuzných, si mohou dlouhou chvíli zkrátit bruslením. Zimní stadion v Čáslavi bude otevřen celý příští týden, a to nejen pro děti, zabruslit si mohou přijít také dospělí.

Ve středu mohou od 15 do 16.15 hodin dorazit i úplní začátečníci, stadion bude vyhrazen pro nejmenší bruslaře. Ti tak mají příležitost zdokonalit si základy bruslení, aniž by je svou jízdou ohrožovali zkušenější bruslaři.

Kdy jít bruslit?

Zimní stadion Čáslav

– ulice Na Bělišti

Pondělí 26. 2. – od 16 do 18 hodin

Úterý 27. 2. – od 10 do 12 hodin a od 20 do 21.30 hodin

Středa 28. 2. – od 10 do 12 hodin a od 15 do 16.15 hodin bruslení pro nejmenší

Čtvrtek 1. 3. – od 10 do 12 hodin a od 14.30 do 16.30 hodin

Pátek 2. 3. – od 10 do 12 hodin

Sobota 3. 3. od 16 do 18 hodin

Neděle 4. 3. od 9.30 do 11. 30 hodin.





Užijí si jarní prázdniny

Čáslav – Jarní prázdniny si užijí děti také v čáslavském DDM. V pondělí 26. února bude na děti čekat od 8 do 15 hodin program s názvem Zábavné pondělí, kdy budou děti soutěžit. Úterý bude pohádkové. Středa bude v čáslavském DDM veselá, protože na děti bude čekat tvoření z Fimo hmoty a hledání pokladu. Prvních tří dnů se mohou zúčastnit děti od prvních tříd. Zájemci pak vyrazí ve čtvrtek 1. března do JumpParku v Praze. Výletu se ale mohou zúčastnit děti od čtvrté třídy. Ve čtvrtek se zájemci sejdou v 8.30 hodin na vlakovém nádraží v Čáslavi, návrat je naplánován na 17. hodinu.



Lidé ze Zbraslavic se dozví více o plánovaných akcích

Zbraslavice – Veřejná schůze pro občany ze Zbraslavic je naplánovaná na 16. března od 19 hodin v klubovně na obecním úřadě. Lidé ze Zbraslavic budou seznámeni s rozpočtem na rok 2018 a plánované akci. Dalším z bodů bude i diskuze.



Plánují další koncert

Kutná Hora – Další koncert v České 1 se uskuteční zítra od 21 hodin. Vystoupí zakládající kytarista kapely Zakázaný ovoce Tommy Poser.



Sedlecká pouť přijede do města na konci března

Kutná Hora – Desítky atrakcí a spousta stánkařů se vrátí na konci března do Kutné Hory. Bude se konat totiž Sedlecká pouť. Atrakce se budou sjíždět do Kutné Hory již od středy 28. března, stánkaři pak přijedou v sobotu 30. března.



Pan Dačický bude koledovat v Kutné Hoře

Kutná Hora – Akci s názvem Pan Dačický si koleduje plánují v Dačického domě v Kutné Hoře. Uskuteční se v pondělí 26. března od 15.30 hodin. Na příchozí děti bude čekat odpoledne plné her, úkolů a odměn.



Národní zemědělské muzeum otevřou veřejnosti

Čáslav – Národní zemědělské muzeum v Čáslavi se pro veřejnost otevře letos 1. dubna. Od tohoto dne bude k vidění výstava 100 let ve sbírkách Národního zemědělského muzea. Ve čtvrtek 26. dubna se bude konat v muzeu Den bezpečnosti. Nejočekávanější akce Pradědečkův traktor se pak bude konat 2. a 3. června.