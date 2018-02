KRÁTCE: Knihovna se otevře pro čtenáře v půlce února

Kutnohorsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Knihovna se otevře pro čtenáře v půlce února

Bílé Podolí - Obecní knihovna v Bílém Podolí bude otevřena také v únoru. Čtenáři si mohou přijít půjčit nebo vrátit knihy ve středu 14. února od 16 do 17.30 hodin. Podruhé bude otevřena ještě 28. února ve stejný čas.



Včela Čáslavská chystá únorovou přednášku

Čáslav - Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská chystá další přednášku. Téma únorové přednášky Davida Bartoně volně naváže na letošní výročí německé reformace. Otázka „Jak by dnes musela vypadat reformace, aby vůbec někoho zaujala?“ zní lehce provokativně. Kdo ale chce na ni přesto znát odpověď, může přijít v úterý 20. února od 17 hodin na přednášku muzejního a vlastivědného spolku. V březnu přijede do Čáslavi Ondřej Felcman, aby připomněl jedno z významných osmičkových výročí příštího roku, a to Pražské jaro.



Metabolický syndrom tématem pořadu

Kutnohorsko - Každý čtvrtek po 11. hodině nabízí Český rozhlas Region rady všem, kteří chtějí žít zdravě. V dnešním vydání pořadu Hubněte zdravě se doktorka Kateřina Cajthamlová spolu s moderátorem Patrikem Rozehnalem zaměří na metabolický syndrom. Dozvíte se, co to metabolický syndrom je, jak souvisí obezita s krevním tlakem, hladinou cholesterolu a cukrovkou nebo jestli je možné se tohoto syndromu zbavit. Se svými dotazy se můžete do pořadu Hubněte zdravě zapojit i vy už dnes dopoledne na frekvenci 100,5 FM.





Na tvoření si s sebou přinesou zbytky tenké vlny

Zruč nad Sázavou - Český svaz žen uspořádá ve zručském spolkovém domě další tvoření pro radost. Bude se konat v úterý 13. února od 14.30 hodin. Zájemci si s sebou v tento den přinesou jehlu, háček a také pět kusů různobarevných zbytků tenké vlny. Všichni si vytvoří háčkovanou slepičku.



Dílo Františka Jelínka vystaví v Čáslavi

Čáslav - Městské muzeum a knihovna Čáslav představí návštěvníkům v únoru další výstavu. Tentokrát zde budou vystavovat díla Františka Jelínka. Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 12. února v 17 hodin. Lidé ji budou moci poté navštívit od úterý 13. února do neděle 25. února, a to vždy od úterý do neděle v dopoledních hodinách od 10 do 12 hodin a odpoledne poté od 14 do 17 hodin.



Vydejte se do divadla na dětský muzikál

Kutná Hora - Pohádka Čertův švagr se stala námětem pro dětský muzikál, který nese stejnojmenný název. V neděli 4. února jej od 15 hodin na prknech Městského Tylova divadla uvede Divadelní společnost Julie Jurištové z Prahy. Dětský muzikál zavede diváky za hlavním hrdinou Petrem. Zlá a vypočítavá macecha jej jako nevlastního syna vyžene z domu, všude ho ale posílají k čertu. Po sedmi letech se Petr vrací na zem, kde poznává dobré i zlé. V hlavních rolích se objeví Aneta Krejčíková a Libor Jeník.