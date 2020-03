Jelikož kutnohorská knihovna dle předešlých zkušeností nepředpokládá na svých akcích účast přesahující sto osob, žádnou z nich nezrušila. Konkrétně ve čtvrtek 12. března od 10 hodin si budou moci zájemci k Velikonocům ozdobit vajíčka ubrouskovou metodou. Tvoření pro dospělé připravila pobočka Malín.

Dana Holmanová naučí účastníky kurzu v čáslavském muzeu péct a zdobit perníčky. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

V úterý 17. března od 17 hodin to bude zase přednáška Jana Rychetského s promítáním fotografií z míst, kterými před sto lety prošli českoslovenští legionáři. Přednáškou si připomenou přítomní výročí 100 let od jejich návratu zpět do Československa. Od 17 hodin ve stejný den to bude také beseda s Annou Křenkovou na pobočce v Malíně, kde se dozví návštěvníci něco zajímavého o zemi Inků – Peru.