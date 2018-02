KRÁTCE: Kutnohorsko o víkendu ovládne masopust

Kutnohorsko - Co se děje na Kutnohorsku? Přinášíme vám přehled krátkých zpráv.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Karel Pech

Kutnohorsko o víkendu ovládne masopust

Kutnohorsko – Hned tři velké masopusty projdou v sobotu obcemi na Kutnohorsku. Žandovský masopust, který připravili místní hasiči, začne v 9.30 hodin. Kromě Žandova, kde začne, průvod navštíví Pivnisko a Vernýřov. V Hostovlicích se masopustní průvod sejde u místního hostince U chovatelů, odkud vyjde ve 12.30 hodin. Masopustní rej mají v plánu také na Kaňku. Masky se sejdou v 9 hodin před bývalou radnicí, do uliček Kaňku se v průvodu vydají o půl hodiny později.



Jaro je za dveřmi, v Malíně připravili tematickou dílnu

Kutná Hora – Blížící se jaro připomene jarní tvořivá dílna, kterou spolek Malíňačky připravil na neděli 11. března. Od 9 do 16 hodin si příchozí v malínské sokolovně budou moci nabarvitvajíčka, vyrobit košíčky a dekorace z pedigu a z proutí nebo upéct velikonoční perníčky. Připraven bude také jarní minitrh.



Taneční večer pro všechny generace bude hostit Grand

Čáslav – Taneční večer pro všechny generace pořádají učitelé tance, manželé Vránovi, ve společenském sále hotelu Grand. Akce se uskuteční 10. března od 19 hodin. Hudebně večer doprovodí skupina Animace Kutná Hora.





Karneval prožijí malí i velcí v křesetické sokolovně

Křesetice – Karnevalovému veselí bude v obci patřit druhý březnový víkend. Nejprve si v sobotu 10. března od 20 hodin v místní sokolovně zatančí dospělí. Hrát jim bude skupina Laura. V neděli 11. března je pak v sokolovně vystřídají děti, které v maskách dorazí ve 14 hodin.



Obyvatelé mohou žádat o půjčku na bydlení

Církvice – Až do konce února mohou obyvatelé žádat o poskytnutí půjčky z fondu bydlení obce Církvice na rok 2018. O přerozdělení finančních prostředků rozhodne po uzavření přihlášek zastupitelstvo obce.



Odložená rekonstrukce chodníků začne v květnu

Svatý Mikuláš – Rekonstrukce chodníků, které jsou ve špatném stavu a nezajišťují bezpečný a bezbariérový pohyb obyvatel, začne v květnu. Vedení obce už se podařilo získat desetimilionovou dotaci z evropských peněz, které přerozděluje ministerstvo pro místní rozvoj. „My už jsme ji získali loni, ale akci jsme odložili kvůli elektřině, kterou distributor dával do země,“ vysvětlila starostka obce Martina Suková.



Kobylnický úřad má novou provozní dobu

Kobylnice – Vyřídit si nejrůznější náležitosti na obecním úřadě půjde v obci Kobylnice nyní pouze v úterý. Vedení obce totiž od února oficiálně změnilo úřední den. Lidé úřad mohou ten den navštívit od 16.30 do 18.30 hodin. Pokladna obce bude otevřena ve stejný den od 17 do 18.30 hodin.