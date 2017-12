KRÁTCE: Lidé se letos naposledy podívají do pivovaru

Kutnohorsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Exkurze do Měšťanského pivovaru Kutná HoraFoto: Deník / Martinková Jana

Lidé se letos naposledy podívají do pivovaru

Kutná Hora - Poslední letošní prohlídku připravil Měšťanský pivovar v Kutné Hoře na sobotu 30. prosince od 14 hodin. V kutnohorském pivovaru se znovu po osmi letech vaří pivo. Trasa prohlídky povede z varny na ležácký sklep, filtraci a plnicí linku. Prohlídka bude před mimo sezónní pauzou na několik měsíců poslední.



Promítnou komedii Špindl

Kutná Hora - Českou komedii s názvem Špindl promítne kutnohorské kino Modrý kříž dnes od 19 hodin. Do zasněženého Špindlerova Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu. Mají v plánu si užít odpočinek, zábavu a možná i trochu milostného dobrodružství. Nejmladší Eliška je ještě bezstarostná, ale Katce i Magdě už bylo třicet let a stále nemají žádného muže. V hlavních rolích české komedie Špindl hraje Anna Polívková, Kateřina Klausová, David Gránský, Oldřich Navrátil, David Gránský, Karel Zima, Martin Siničák a další.





Derby fanouškům zahrajív paběnické sokolovně

Paběnice – Rockový nářez zažije v předposlední den v roce 2017 obec Paběnice. Svůj koncert totiž v místní sokolovně odehraje rocková skupina s názvem Derby. Koncert se uskuteční v sobotu 30. prosince od 20.30 hodin. Během večera zazní na paběnickém pódiu písně z alb Bestofka, Rozestláno, Dost těžký roky, Závislost nebo Do poslední roku.



Chrámový sbor potěší veřejnost svým koncertem

Rataje nad Sázavou – Vánoční koncert chrámového sboru z Uhlířských Janovic se uskuteční již zítra od 15 hodin. Vánoční koncert se uskuteční v kostele svatého Matouše v Ratajích nad Sázavou.



V Křeseticích si vyšlápnou na Nový rok

Křesetice – Novoroční pochod naplánovali v Křeseticích na pondělí 1. ledna. Zájemci se sejdou ve 13.30 hodin u místní sokolovny. Trasa povede z Křesetic přes Chrást, Úmonín, Bykáň, obec Krupá a zpět do Křesetic.



Zahraje Roman Dragoun

Kutná Hora – Rockový zpěvák, klávesista a skladatel Roman Dragoun zahraje v Blues Café dnes večer. Koncert známého muzikanta se uskuteční od 19 hodin.



Herec Jiří Krampol hostem Tandemu Jana Rosáka

Kutnohorsko – Každý pátek po 11. hodině začíná ve vysílání Českého rozhlasu Region talk show Tandem Jana Rosáka. Dnešním hostem bude herec Jiří Krampol. V Tandemu se od něj mimo jiné dozvíte, jaká nejraději tráví konec roku. Tandem Jana Rosáka s Jiřím Krampolem naladíte dnes hodinu před polednem na frekvenci 100,5 FM.