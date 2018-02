KRÁTCE: Lukáš Hejlík s Listováním navštíví Kutnohorsko

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Lukáš HejlíkFoto: Deník / Libuše Kolářová

Do divadla dorazí stand-up comedy plná humoru

Kutná Hora - Večer plný smíchu a ostrého humoru slibuje Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře na čtvrtek 15. února. Od 19 hodin zde totiž vystoupí partička stand-up komiků z Underground comedy. Diváci je mohou znát prostřednictvím internetové televize Stream, nyní jejich kousky mohou vidět na živo. Underground Comedy je platforma sdružující stand up komiky v Praze.

První republika bude tématem kurzu

Kutná Hora - Vznik Československého státu a proměny politického systému budou náplní dvousemestrálního kurzu. Ten je reakcí na stoleté výročí vzniku republiky a jeho první část se zaměří na období první republiky. Jednotlivé přednášky poodkryjí význam domácího a zahraničního odboje v průběhu 1. světové války a formování československé demokracie. Začátek kurzu je zítra v 9 hodin na Vysoké škole politických věd. Další termíny jsou pak 9. března, 11. dubna, 11. a 22. května.

Hostovlický masopust vyjde od hostince U chovatelů

Hostovlice - TJ Sokol Hostovlice pořádá tradiční Hostovlický masopust v sobotu 24. února. Masopustní masky se do průvodu sejdou u místního hostince U chovatelů ve 12.30 hodin. Na jeho účastníky čekají domácí zabijačkové hody a spousty zajímavých masek. Masopustní průvod bude ukončen zastřelení medvěda, večer bude veselí pokračovat od 20 hodin masopustním bálem s bohatou tombolou a vyhlášením nejlepší masky večera.

Blíží se únorová Kavárnička v hotelu Zlatá stoupa

Kutná Hora - Únorová Kavárnička pro seniory a zdravotně postižené se uskuteční ve středu 14. února od 14 hodin v budově kutnohorského hotelu Zlatá stoupa. Tentokrát bude mít podtitul Masopustní veselí. K poslechu a tanci zahraje Standa Jelínek.

Hasiči si zatančí na bále v Uhlířských Janovicích

Uhlířské Janovice - Hasičský bál připravuje místní sdružení dobrovolných hasičů na pátek 16. února ve zdejším společenském sále Kooperativy. Začátek plesu je naplánován na 20 hodin, k tanci a poslechu zahraje skupina B-Dance Band. Organizátoři slibují bohatou tombolu s atraktivními cenami a upozorňují, že vstup bude umožněn pouze těm, kteří budou oděni ve společenském oblečení.

Věřící v Kutné Hoře se sejdou na popeleční středu

Kutná Hora - Začínají přípravy na Velikonoce, alespoň podle křesťanských tradic. Ve středu si totiž věřící připomenou takzvanou popeleční středu, tedy čas, kdy začne postní doba dlouhá 40 dní. Bohoslužba u této příležitosti se uskuteční v chrámu sv. Barbory ve středu 14. února od 18 hodin. Její součástí bude obřad udělování popelce. To je kříž, který popelem vyznačí kněz věřícím na čelo.

Parkoviště ozáří světla přímo z haly Bios

Kutná Hora - Celých 60 tisíc korun vyčlenili městští radní na osvětlení parkoviště před sportovní halou Bios v Puškinské ulici. Vyšli tak vstříc dlouhodobě nespokojeným občanům, kteří si na neosvětlené parkoviště stěžovali. Jenže situace se zdála být neřešitelnou, protože pozemky v okolí haly nepatří městu. Radnice však nyní přišla s nápadem, že dvě světla umístí přímo na halu Bios.

Severní Korea se stane předmětem disputace

Kutná Hora - Zajímavá disputace se uskuteční v Dačického domě ve čtvrtek 15. února od 18 hodin. Jejím tématem tentokrát bude Severní Korea a její jaderný program. Slova přednášejícího se ujme Jiří Kopecký, který má s danou destinací osobní zkušenost. Organizátorem je Klub rodáků a přátel Kutné Hory.

V době jarních prázdnin nebude lékařka ordinovat

Nové Dvory - V době jarních prázdnin, tedy od 26. února do 2. března, nebude v městysi ordinovat praktická lékařka Lubica Veselá. Zastupovat ji v té době bude Ilja Šindelářová ve Vrdech od úterý do pátku od 7.30 do 12.30 hodin, v pondělí pak od 13 do 18 hodin.

Lukáš Hejlík s Listováním navštíví Kutnohorsko

Kutnohorsko - Co by měl můj syn vědět o světě je název dalšího dílu z cyklu Listování Lukáše Hejlíka. Populární herec a moderátor s ním dorazí také na Kutnohorsko. Nejprve 21. února navštíví malou scénu Tylova divadla v Kutné Hoře, o měsíc později, v pondělí 12. března, také Spolkový dům ve Zruči nad Sázavou. Hejlík tentokrát představí knihu švédského spisovatele Fredrika Backmana.

Herec a režisér Antonín Procházka hostem Regionu

Kutnohorsko - Hostem oblíbeného pořadu Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region bude dnes po 16. hodině herec a režisér Antonín Procházka. Celou hodinu můžete rozhodovat o tom, kdo vás bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Patrikem Rozehnalem vám Antonín Procházka nabídne vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Těšit se můžete i na zajímavé historky spojené s aktéry jednotlivých scének. Humoriádu naladíte na frekvenci 100,5 FM.