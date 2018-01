KRÁTCE: Milovníky opery čeká další zajímavý večer

Kutnohorsko - Přinášíme vám přehled krátkých zpráv.

21. ročník mezinárodního hudebního festivalu Operní týden vyvrcholil inscenací opery Giuseppe Verdiho Macbeth.Foto: Deník / Šmok Jan

Milovníky opery čeká další zajímavý večer

Kutná Hora - První setkání milovníků opery v tomto roce se uskuteční v úterý 23. ledna od 18 hodin v příjemném interiéru kutnohorské Střední průmyslové školy. Na programu velkoplošné DVD projekce, bude tentokrát velkoplošné záznam velkolepého vokálního koncertu, který byl realizován v německém Baden Badenu v roce 2007.

Potěšeni budou zejména znalci opravdového belcanta, kteří si vychutnají árie z tvůrčí dílny renomovaných komponistů jakými jsou V. Bellini, G. Puccini, G, Donizetti, G. Verdi, G. Rossini nebo G. Bizeta. Mezi protagonisty se na pódiu objeví například tenorista Ramón Vargas či sopranistka Anna Netrebko.

Senioři potrénují paměť a přivítají rok 2018

Kutná Hora - Centrum pro zdravotně postižené a seniory v Kutné Hoře naplánovalo na středu 3. ledna další trénování paměti. Kromě toho budou společně senioři vítat nový rok a dojídat cukroví, které zbylo ještě z Vánoc.



Deskové hry si zahrají v kutnohorské knihovně

Kutná Hora - Hraní deskových her se bude konat v kutnohorské knihovně ve čtvrtek 4. ledna od 15 hodin. Zájemci je budou hrát v Klubíku knihovny.



Na mysliveckém plese zahraje skupina Universum

Žleby - Myslivecký ples naplánovali ve Žlebech na sobotu 13. ledna v restauraci u Kosů. K poslechu a tanci zahraje přítomným hudební skupina Universum. Nebude chybět zvěřina a bohatá tombola.





Modrý Kříž promítne film Polibek od Beatrice

Kutná Hora - Francouzské drama s názvem Polibek od Beatrice uvede kutnohorské kino ve čtvrtek 4. ledna od 19 hodin. Claire pracuje jako porodní asistentka a svůj život zasvětila službě ostatním. Až se jednou objeví Beatrice, bývalá milenka jejího zemřelého otce, která je sobecká žena myslící výhradně na sebe. V hlavní roli se objeví Catherine Deneuve.



Lidé mají poslední možnost prohlédnout si betlém

Zruč nad Sázavou - Zručský betlém ožil v adventním čase. Ti, co si jej nestihli ani během Vánoc prohlédnout, mají teď jedinečnou možnost. Zručský betlém je k vidění v přízemí Spolkového domu do soboty 6. ledna.



Světáky odehrají v repríze v Tylově divadle

Kutná Hora - Adaptaci oblíbené filmové komedie Světáci odehrají v repríze herci Ochotnického spolku Tyl Kutná Hora v sobotu 6. ledna od 19 hodin v Městském Tylově divadle. V premiéře ji ochotníci herci odehráli už na Silvestra a podařilo se jim zcela vyprodat divadlo. Hercům se z legendárního příběhu povedlo zachovat vše, co po několik generací baví filmové diváky.



Hana Puchová zahájí výstavu v Kutné Hoře

Kutná Hora - Ostravská malířka a ilustrátorka Hana Puchová zahájí výstavu v Galerii Felixe Jeneweina v Sankturinovském domě v pátek 5. ledna v 17 hodin, navštívit ji pak lidé budou moci až do konce února. Autorčinými nejčastějšími tématy jsou portréty, zátiší a prostředí v nichž žijí lidé.



Nová rok přivítají senioři na lednové Kavárničce

Kutná Hora - Lednová Kavárnička pro seniory a zdravotně postižené, první v letošním roce, se uskuteční ve středu 17. ledna od 14 hodin tradičně v prostorách hotelu Zlatá stoupa. Senioři na lednové Kavárničce symbolicky přivítají rok 2018. K poslechu a tanci přítomným zahraje Standa Jelínek.





Kuželkáři ovládnou hernu na deset dní

Kutná Hora - V pořadí třicátý pátý ročník Memoriálu Bohuslava Duse přivede do kutnohorské kuželny desítky hráčů, kteří se mezi sebou utkají v termínu od 4. do 14. ledna. Soutěžit budou dvojice mužů, žen, dorostu a smíšené dvojice v disciplíně 2 krát 100 hodů sdružených. V kuželně v Tyršově ulici se bude hrát od pondělí do čtvrtka vždy od 16 do 21 hodin, v pátek potom od 15 do 22 hodin.



Barevné Vánoce ukončí benefiční koncert

Kutná Hora - Benefiční koncert kutnohorských sborů Palášek, Kusch a Cantica symbolicky ukončí výstavu nazvanou Barevné Vánoce v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci v neděli 7. ledna v 15 hodin. Výtěžek z dobrovolného vstupného, stejně jako z prodejní výstavy, bude věnován Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klubu Sluníčko, Kutná Hora.



Ve Zruči nad Sázavou sloučí dva odbory úřadu

Zruč nad Sázavou - Městský úřad čekají v novém roce změny. S účinností od 1. dubna dojde ke sloučení odboru technických služeb a odboru správy majetku. Organizačních změn se ale dočká také odbor kanceláře starosty, odbor stavebního úřadu, změny se dotknou i odboru plánování a životního prostředí.



Gustav Oplustil hostem Humoriády na Regionu

Kutnohorsko - Hostem oblíbeného pořadu Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region bude dnes po 16. hodině jedna z legend české televizní zábavy scénárista, dramaturg a režisér Gustav Oplustil. Celou hodinu můžete rozhodovat o tom, kdo vás bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Patrikem Rozehnalem vám Gustav Oplustil nabídne vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Těšit se můžete i na zajímavé historky spojené s aktéry jednotlivých scének. Humoriádu naladíte na frekvenci 100,5 FM.