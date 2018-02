KRÁTCE: Na čáslavském stadionu bude karneval na ledě

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Na čáslavském stadionu bude karneval na ledě

Čáslav – Zimní stadion v Čáslavi si připravil i v letošním roce oblíbený karneval na ledě. Uskuteční se na čáslavském zimním stadionu v sobotu 10. února odpoledne od 14 do 16 hodin. Ve fantazii se meze nekladou a všechny masky budou na ledě vítány.

V kutnohorském Klubíku budou hrát deskové hry

Kutná Hora – Městská knihovna v Kutné Hoře plánuje v Klubíku pro děti akci s názvem Hrajeme deskové hry. Zahrají si je společně tento čtvrtek od 15 hodin.



Šesté Hlínování přinesevýrobu velikonočních ozdob

Hlízov – V pořadí již šesté Hlínování se uskuteční tuto sobotu od 10 hodin v Hlízově. Hlínování se bude konat jako vždy v kulturním domě. Děti, rodiče, ale i prarodiče si mohou přijít dopoledne vytvořit něco z hlíny. Tentokrát se budou tvořit dekorace s velikonoční tematikou. S sebou si musí děti i dospělí přinést pracovní oděv a váleček.





V Čáslavi si děti vytvoří valentýnské dekorace

Čáslav – Dům dětí a mládeže Čáslav uspořádá tento pátek akci s názvem Valentýnské tvoření. Hlásit se mohou děti od první třídy. Tvoření se bude konat v klubovně čáslavského DDM v ulici Jeníkovská od 15 do 16.30 hodin. Další tvoření plánují v čáslavském DDM pro předškoláky příští pátek v keramické dílně v Grandu. Od 15 do 16 hodin zde budou děti tvořit různé keramické výrobky. Hlásit na tuto akci se mohou lidé do 14. února. Vchod do keramické dílny v Grandu je zezadu.



Čáslavští zastupitelé se sejdou příští pondělí

Čáslav – První zastupitelstvo v roce 2018 naplánovali v Čáslavi na pondělí 12. února od 17 hodin. Uskuteční se opět na Nové scéně Dusíkova divadla. Na programu je hned několik bodů. Starosta Čáslavi Jaromír Strnad seznámí přítomné s výsledky rozpočtového hospodaření Čáslavi za rok 2017 a řekne více k plánu kontrolní činnosti na rok 2018 pro finanční výbor. Jelikož je zasedání veřejné, nebude chybět ani prostor pro dotazya připomínky občanů.



V kutnohorské knihovně zahájí počítačový kurz

Kutná Hora – Městská knihovna Kutná Hora zahájí v tomto týdnu počítačový kurz pro seniory. První hodina se bude konat ve středu od 10 hodin v kutnohorské knihovně, která se nachází v Husově ulici. Kurzu se mohou zúčastnit pouze přihlášení účastníci.





Starostovna pokračuje

Čáslav – Únorová starostovna se bude konatv restauraci hotelu Grand v Čáslavi tuto středu od 16 do 17 hodin. V tento den mohou přijít lidé sdělit své problémy i nápady starostovi Jaromíru Strnadovi.



Zastupitelé zasednou tuto středu v obci Tupadly

Tupadly – Obecní úřad Tupadly naplánoval zasedání zastupitelstva na tuto středu od 18 hodin v úřední místnosti obecního úřadu. Na programu je hned devět bodů. Jedním z nich jsou i opravy v Mateřské škole Tupadly.



V Čáslavi si zavzpomínají

Čáslav – Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Čáslavi pořádá Kavárničku. Tento čtvrtek od 9 do 11 hodin zavzpomíná na odkaz významným osobností našeho letectva před a po roce 1948 vojenský kaplan Marek Maxim Švancara.



Noční přechod bude končit opět v Červených Janovicích

Kutnohorsko – Výbor TJ Turista Kutná Hora plánuje další noční přechod okresem. Uskuteční se v pátek 9. března. Zájemci se sejdou v 18 hodin u supermarketu Billa, odkud se o čtvrt hodiny později vydají po žluté turistické značce na Třebětín, dále po zelené turistické značce na Karlov a poté do Červených Janovic. Ani tentokrát nebude chybět v restauraci U Strejčků v Červených Janovicích večeře a vystoupení skupiny Viry Band od 21 hodin až do půlnoci.



Pojedou na muzikál do Prahy

Zbýšov – Zájezd do divadla Hybernia na Romeo a Julii se bude konat tuto sobotu. Odjezd je naplánován od Obecního úřadu ve Zbýšově v 11 hodin dopoledne.