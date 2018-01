KRÁTCE: Na hasičském plese zahraje skupina Noční můry

Kutnohorsko - Přečtěte si, co se děje na Kutnohorsku.

Své tělo procvičí s Matyášem Kozmou

Zruč nad Sázavou - Další lekce Přirozeného pohybu s Matyášem Kozmou se uskuteční dnes od 18 do 19.30 hodin na hřišti házené u Spolkového domu ve Zruči nad Sázavou. Lekce jsou určené všem, kteří chtějí začít s přirozeným pohybem, mají zájem se hýbat a rozvíjet se. Při lekcích prochází Matyáš Kozma s přítomnými pohybové schopnosti. „Oprašujeme základní pohybové vzory a učíme se, jak je zařadit zpět do běžného života. Cílem je znovu začít používat svoje tělo s radostí, lehce, efektivně a přirozeně,“ řekl cvičitel přirozeného pohybu Matyáš Kozma.



Na hasičském plese zahraje skupina Noční můry

Potěhy – V pořadí třetí hasičský ples okrsku číslo sedm naplánovali v obci Horky u Čáslavi na 27. ledna od 20 hodin. Ples se uskuteční Na Špýchaře v Potěhách. Zahraje kapela Noční můry a nebude chybět ani tombola.



Děti se těší na pohádku

Čáslav – Pražské Divadlo D5 odehraje tuto neděli od 15 hodin pohádku na motivy oblíbeného večerníčku s názvem Káťa a Škubánek. Pohádku odehraje Divadlo D5 v čáslavském Dusíkově divadle.



První obecní ples se bude konat v obci Potěhy

Potěhy – První obecní ples naplánovali na tento rok v obci Potěhy na Kutnohorsku. Uskuteční se v sobotu 20. ledna od 20 hodin v pohostinství Na Špýchaře. K poslechu a tanci zahraje skupina B-dance BAND pod vedením Kamila Havelky. Přítomní se mohou těšit také na předtančení v podání Tanečního souboru ZUŠ Čáslav. Příchozí budou moci zkusit také své štěstí v bohaté tombole.

Na Listování představí knihu A taková to byla láska

Kutná Hora – Městská knihovna Kutná Hora pořádá oblíbené Listování i v roce 2018. Letošní první se uskuteční v kutnohorské knihovně v úterý 23. ledna od 17 hodin. Zájemci se mohou těšit na knihu od francouzské spisovatelky Anny Gavaldy s názvem A taková to byla láska. V Listování bude příští úterý účinkovat Věra Hollá a Zdeněk Černín.



Uspořádají již 82. ročník nočního přechodu okresem

Kutnohorsko – V pořadí 82. noční přechod okresem, který pořádá TJ Turista se bude konat v pátek 26. ledna. Zájemci se sejdou v 18 hodin u Billy. O čtvrt hodiny později vyrazí na deset kilometrů dlouhý přechod. Půjdou přes obec Bahno, podél Vidláku a přes Černíny. Jejich cesta bude končit v Červených Janovicích, kde bude pro turisty připravena večeře, a to hned řízek s bramborem. Všichni účastníci pochodu s sebou musí mít baterku, od pořadatelů pak obdrží vestu a blikačku. K poslechu a tanci bude hrát od 21 hodin v restauraci U Strejčků hudební skupina Viry Band.



Secvičili další představení

Kutná Hora – Kutnohorská Tylova herecká škola secvičila další představení. Příští čtvrtek odehraje od 18 hodin představení Ve starém skladu se svítí! Příběh vypráví o kamarádech, kteří objeví staré skladiště, ve kterém se chystají hledat inspiraci pro příběh chystaného školního divadelního představení. Představení bude nečekaného setkání plného napětí, které pro ně bude motivující. Představení podle scénáře Václava Veselého, který se rovněž ujal i režisérského postu, se odehraje na Malé scéně.



Výstava potrvá do konce ledna

Kutná Hora – Malíř a grafik z Vysočiny Martin Horák v současné době vystavuje kutnohorském Spolkovém domě. Veřejnosti představuje dva póly své grafické tvorby. Primárním tématem je linoryt. Jedná se o velkorozměrné grafiky, které jsou precizně odrývány v několika vrstvách. Druhým pólem je ochutnávka z digitální grafiky ve formě komiksu. Všechna díla Martina Horáka mají svůj název. Každý si může pod daným výjevem nalézt svůj vlastní příběh a nechat působit emoce.

Dagmar Martínková bude přednášet v Čáslavi

Čáslav - Muzejní a vlastivědní spolek Včela Čáslavská bude pořádat i v tomto roce další zajímavé akce. Příští úterý se mohou příznivce Včely Čáslavské těšit na přednášku Dagmar Martínkové o Volyňských Češích. Ta bude doplněna stejnojmennou výstavou, která bude nainstalována ve vestibulu čáslavského gymnázia.



Šéf Chráněné krajinné oblasti hostem pořadu

Kutnohorsko – Český rozhlas Region se každé úterní odpoledne ptá těch, kteří ovlivňují život v našem kraji. V pořadu K věci rozebírá moderátor Tomáš Pancíř aktuální témata s významnými osobnostmi veřejného života. Jeho dnešním hostem bude šéf Chráněné krajinné oblasti Brdy Bohumil Fišer. Hlavními tématy rozhovoru budou fungování Chráněné krajinné oblasti, vyznačování turistických tras nebo další plánovaný rozvoj. Pořad K věci si můžete poslechnout po 15. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Region na frekvenci 100,5 FM.



Otevřou místní knihovnu

Kutnohorsko – Knihovna v Chotusicích bude pro veřejnost otevřena 23. ledna od 17 do 18 hodin. V tento den se otevře pro zájemce v měsíci lednu naposledy. Zájemci najdou knihovnu na adrese Chotusice 61. Po rekonstrukci opět otevřeli i knihovnu v Žehušicích. Lidé ji mohou nyní navštívit každou středu od 14 do 18 hodin.



Vystoupí zpěvák Jakub Smolík

Kutná Hora – Zpěvák Jakub Smolík přeložil v polovině listopadu koncert v Kutné Hoře. Ten se uskuteční ve čtvrtek 18. ledna v 19 hodin. V kutnohorském divadle zazní hity Až se ti jednou bude zdát, Jen blázen žárlí, Zachraňte milenky, Dopisy lásky a další.



Promítnou film Paterson

Zruč nad Sázavou – Promítání filmu Paterson naplánovali ve Zruči nad Sázavou na tuto středu od 18.30 hodin. Film odvysílají ve Spolkovém domě ve Zruči nad Sázavou. Americký film natočil režisér Jim Jarmusch podle vlastního scénáře. V hlavních rolích hraje Adam Driver a Golshifteh Farahani.