KRÁTCE: Na Kaňku přibude další zpomalovací práh

Kutnohorsko - Přinášíme vám přehled krátkých zpráv.

Na Kaňku přibude další zpomalovací práh

Kutná Hora - Větší bezpečnosti provozu se dočkají obyvatelé Kaňku, konkrétně lokality zvané Kaňk dolní část. V nejbližších dnech tam bude na vozovku instalován zpomalovací práh a snížena rychlost na třicet kilometrů v hodině.

Sedm statečných rozhodnutí bude tématem pořadu

Kutnohorsko - Každý čtvrtek po 11. hodině nabízí Český rozhlas Region rady všem, kteří chtějí žít zdravě. V dnešním vydání pořadu Hubněte zdravě se doktorka Kateřina Cajthamlová spolu s moderátorem Patrikem Rozehnalem zaměří na to, jaká rozhodnutí musíme učinit, když opravdu chceme zhubnout. Jaké jednání a jaké postoje ctít? Dozvíte se sedm věcí našich rozhodnutí, která nám pomohou zhubnout. Hubněte zdravě už dnes dopoledne na frekvenci 100,5 FM.

Sokol chystá karneval

Kutná Hora - Oddíl všestrannosti TJ Sokol Kutná Hora připravuje tradiční lednový karneval. Ten se uskuteční v sobotu 20. ledna od 15 do 17 hodin v sokolovně v Sokolské ulici. O zábavný program se jako obvykle postarají cvičitelé všestrannosti Sokola, ale kupříkladu také Divadélko Kůzle. Děti si tak budou moci zatančit a zazpívat při písničkách, ale také zacvičit na lavičce, překážkové dráze, zaskákat na trampolíně nebo vyzkoušet svoji obratnost na chůdách. Připravena navíc bude i speciální opičí dráha.

Letos poprvé splují řeku

Kácov - Ačkoliv se řeka Sázava v říjnu v Týnci nad Sázavou zamkla a jejího opětovného odemčení se vodáci dočkají až poslední den v březnu, ti, co se nemohou dočkat, nemusí smutnit. O nadcházejícím víkendu se totiž uskuteční Novoroční splutí řeky. To se bude týkat úseku z Kácova do Soběšína. Vodáci se sejdou v sobotu 6. ledna v 10 hodin v loděnici Bisport Kácov. V případě, že bude voda zamrzlá, se akce přesune na břeh a vodáky čeká suchozemské putování po červené značce z Kácova do Soběšína.

Kino Miloše Formana uvede novu českou pohádku

Čáslav - Novou českou pohádku z dílny režiséra Zdeňka Trošky Čertoviny uvede čáslavské kino ve dnech 5., 6. a 7. ledna vždy od 17.30 hodin. Pohádka o tom, jak se v pekle uklízelo a přitom se jedna hříšná duše dostala ven, je určena pro všechny generace. V hlavních rolích se objeví Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Karel Dobrý nebo Oldřich Navrátil.

Přednáška o Srí Lance se uskuteční v Dačického domě

Kutná Hora - Putování ostrovem Srí Lanka, tak zní název přednášky z cyklu Poznáváme památky UNESCO. Uskuteční se v pondělí 15. ledna od 17.30 hodin v přednáškovém sále Dačického domu v Kutné Hoře. Slova se ujmou cestovatelé Pavel Chlum a Petr Kvarda. Známí cestovatelé už navštívili spoustu světových destinací, včetně Jordánska či Karibiku.

Universum zahraje lidem na mysliveckém plese

Žleby - Myslivecký ples naplánovali ve Žlebech na příští sobotu v restauraci u Kosů. K poslechu a tanci zahraje přítomným hudební skupina Universum. Ve Žlebech nebude chybět ani zvěřina a bohatá tombola.

Centrum Aqua life pořádá cvičení „Hejbni zadkem“

Kutná Hora - Centrum pro podporu rozvoje osobnosti a dalšího vzdělávání Aqua life v Kutné Hoře připravilo na středu 10. ledna od 17.15 hodin zajímavý program nazvaný „Hejbni zadkem“. Jde o lehké cvičení pro velké nadšence, které je určené pro každého, kdo se chce dobře cítit ve svém těle. Podle organizátorů nezáleží na věku, výšce ani hmotnosti, sebou postačí jen karimatka nebo ručník. Zajištěn je individuální přístup pro každého cvičence.