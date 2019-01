Co se děje na Kutnohorsku? Přečtěte si přehled krátkých zpráv.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock.com

Noc s Andersenem čeká knihovnu v pátek

Kutná Hora - Tradiční nocování v knihovně pro děti ze základních škol, Noc s Andersenem, se v kutnohorské knihovně uskuteční v pátek. Děti se letos setkají s Pinďou, Fifinkou, Bobíkem a Myšpulínem z populárního Čtyřlístku. Akce je určená jen předem přihlášeným dětem.

Kutná Hora (p)o škole

Kutná Hora - Spolek Pod Horami pořádá besedu pro veřejnost v rámci projektu Kutná Hora (p)o škole. Beseda začne v úterý v 16.30 hodin na Základní škole Jana Palacha. Přednášet bude Pavel Novák, který představí historii regionálního školství včetně několika zajímavostí pikantností z 19. století.

V klášteře svaté Voršily bude degustace malovinařů

Kutná Hora - Degustace vín z produkce malovinařů se uskuteční v pátek 31. března od 18 hodin hodin v refektáři kláštera sv. Voršily. Degustovat se budou vína z viničních tratí z východních a středních Čech.

Svá díla představí v galerii Alexandra Dětinská

Kutná Hora - Výstava poetických olejomaleb Alexandry Dětinské bude zahájena ve čtvrtek 30. března v Galerii naivního umění, která sídlí v domě na Rejskově náměstí v Kutné Hoře. Autorka je původním povoláním zubní laborantka. Tuto profesi ale brzy opustila a začala se naplno věnovat malbě insitních obrazů s městskými motivy. Výstava potrvá až do 30. dubna. Přístupná bude návštěvníkům každý všední den od 12 do 18 hodin a v sobotu a neděli od 13 do 18 hodin.

Čáslavská stanice hasičů se otevře veřejnosti

Čáslav - Den otevřených dveří na stanici plánují profesionální hasiči v Čáslavi. Akce se bude konat v úterý 4. dubna od 8 do 18 hodin v areálu ve Vrchovské ulici. K vidění bude zásahová technika a veškeré vybavení, které hasiči používají při zásazích v terénu.