KRÁTCE: Pradědečkův traktor se představí již po patnácté

Muzejní noc v Čáslavi se zaměří na módu

Čáslav – Do Festivalu muzejních nocí se zapojili také v Čáslavi. Podvečerní program je připraven ve čtvrtek 17. května ve Výstavní síni na Žižkově náměstí. Zahájen bude v 17 hodin módní přehlídkou Edity Dlouhé. O hodinu později se slova ujme Jitka Jelínková a povypráví o módě v době první republiky.

Václav Koubek zahraje v Nových Dvorech

Nové Dvory – Zpívanou již po třicáté čtvrté pořádají v pátek 18. května v sále Restaurace U Hájků v Nových Dvorech. Tentokrát se představí písničkář a harmonikář Václav Koubek s hostem René Součkem. Koncert začíná ve 20 hodin.

Tanečníci se sjedou do Kutné Hory

Kutná Hora – Třicátý pátý ročník Celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance se koná od čtvrtka 17. května do neděle 20. května v Kutné Hoře. Celostátní sympozium na toto téma se uskuteční 17. května od 10 hodin v barokní lékárně Galerie Středočeského kraje. První přehlídkový taneční večer je na programu v pátek 18. května od 19 hodin v Tylově divadle. Druhý taneční večer se uskuteční v divadle sobotu 19. května, také od 19 hodin. V neděli 20. května bude program zakončen tancem v zahradách Galerie Středočeského kraje, v případě deště v prostorách Tylova divadla.

Pradědečkův traktor se představí již po patnácté

Čáslav – Předváděcí akci Pradědečkův traktor pořádá Národní zemědělské muzeum v Čáslavi již po patnácté. Událost se uskuteční v sobotu 2. června a v neděli 3. června. V chodu se předvedou historické traktory a další zemědělské stroje, k nimž bude podán i komentář. V roli siláka se v rámci doprovodného programu představí Jiří Žaloudek. Kaskadérské kousky předvedou jezdci na čtyřkolkách i motocyklech. Pro příchozí budou připraveny také rozmanité soutěže.

Turisté se vypraví na sobotní poznávací pochod

Hlízov – Třetí ročník poznávacího turistického pochodu Putování se svatým Jakubem se uskuteční v sobotu 19. května. Připraveny jsou jak trasy pro pěší, tak pro cyklisty v různých délkách. Na trasách je plánováno několik zastávek, které přiblíží jinak nepřístupná místa v okolí Kutné Hory. Start i cíl je stanoven v Kulturním domě Hlízov.

Výstavu v divadle pořádají k výročí státu

Kutná Hora – Výstavu k výročí vzniku Československé republiky nazvanou Galerie kutnohorských osobností pořádá Kutná Hora ve spolupráci se Státním okresním archivem. Výstava je k vidění v divadelní minigalerii v kutnohorském Tylově divadle. Výstava je k vidění až do 30. června od pondělí do pátku od 10 do 13 hodin a od 14 do 16 hodin.

Vernisáž spojí se křtem knihy

Kutná Hora – Vernisáž výstavy knižních ilustrací umělce Kamila Lhotáka se uskuteční zítra od 18 hodin v Knihkupectví a galerii Kosmas na Komenského náměstí v Kutné Hoře. Během vernisáže bude pokřtěna také kniha nazvaná Kamil Lhoták: Na suchu a ve vzduchu, která je znovu vydána po dlouhých 78 letech. Kmotry knihy budou hudebnice a spisovatelka Petra Vychytilová, zpěvačka a kytaristka Lucie Zhory, taneční mistr Vlastimil Harapes a básník a publicista Karel Sýs. Večerem provází pedagog, výtvarník a filmař Vladimír Císař.