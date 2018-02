KRÁTCE: Ratajští hasiči se dočkají nové stříkačky

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Fuchs Miroslav

Ratajští hasiči se dočkají nové stříkačky

Rataje nad Sázavou – Nové stříkačky by se měli dočkat místní dobrovolní hasiči. Na její výměnu už se městysi podařilo získat dotaci ve výši 1,5 milionu z ministerstva vnitra, další by pak mohl poskytnout Středočeský kraj. Kompletní rekonstrukce spodní části hasičského auta Tatra 800, kde je stříkačka upevněná, totiž vyjde přes tři miliony korun. „Zbytek budeme muset uhradit z vlastních prostředků,“ uvedl ratajský starosta Luboš Kubát.



Opatovice lákají nové občany na finanční dary

Opatovice I. – Vedení Opatovic I. se snaží do obce nalákat nové obyvatele na různé finanční příspěvky. Kupříkladu nově narozené děti, které mají v obci trvalé bydliště, dostanouod nového roku příspěvek ve výši 2000 korun. Více odměněni budou také místní jubilanti, kterým obecní zastupitelé odsouhlasili navýšení hodnoty věcného daru při životním jubileu na 500 korun.



Nezaměstnaní, pozor! Bude se konat burza práce!

Kutná Hora – Úřad práce ve spolupráci se Spolkem kutnohorských podnikatelů a Galerií Středočeského kraje připravuje na 21. března burzu práce. Ta se uskuteční v areálu bývalé jezuitské koleje. Na šedesát významných zaměstnavatelů zde nabídne volná pracovní místa z okresů Kutná Hora, Kolín, Pardubice, Chrudim, Benešov a Havlíčkův Brod. Součástí burzy bude i poradenská činnost úřadu práce, jehož zaměstnanci zájemcům pomohou se sestavením životopisu či přípravou na pracovní pohovor.



Praktická lékařka nebude v Nových Dvorech ordinovat

Nové Dvory – Praktická lékařka Lubica Veselá, která má v městysi ordinaci, nebude v době jarních prázdnin od 26. února do 2. března ordinovat. Zastupovat ji bude Ilja Šindelářová ve Vrdech, od úterý do pátku od 7.30 do 12.30 hodin, v pondělí od 13 do 18 hodin.





Vedení města jede do Jajce podepsat důležitou smlouvu

Kutná Hora – Jednání městské rady, které se mělo uskutečnit 21. února, je zrušené. Důvodem je plánovaná zahraniční cesta představitelů města, které se mimo jiné zúčastní starosta Kutné Hory Josef Viktora a místostarosta Karel Koubský starší. Oba muži se ve středu vydají do nového partnerského města Jajce v Bosně a Hercegovině, aby zde podepsali smlouvu o spolupráci. „Další jednání městské rady, které je stanovenona středu 7. března, se už uskuteční podle plánu,“ uvedla Pavla Tivodarová z kanceláře tajemníka Městského úřadu Kutná Hora. Pětadvacetitisícové Jajce se stane v pořadí desátým městem, se kterým Kutnou Horu pojí partnerská spolupráce. Mimo něj má Kutná Hora partnerská města v Maďarsku, Ukrajině, Slovensku, Itálie, Francii, Velké Británii, Dánsku a Polsku. Jedním z nejdéle spolupracujících partnerských měst je dánský Ringsted, se kterým Kutná Hora podepsala spolupráci už v roce 1988.



Hejlíkovo Listování je beznadějně vyprodané

Kutnohorsko – Lukáš Hejlík a jeho Listování patří k trvale nejoblíbenějším programůmz produkce Městské knihovny v Kutné Hoře.I proto její vedení Hejlíkovo představení přesunulo ze svých prostor v Husově ulici na malou scénu Tylova divadla. I tak je ale dnešní představení, které začne v 17 hodin, beznadějně vyprodané. Populární herec bude tentokrát listovat knihou Fredrika Backmana „Co by můj syn měl vědět o světě“.



Kapela odehraje v divadle koncert bez nástrojů

Kutná Hora – Slovenská vokální skupina Fragile zpívá světové a česko-slovenské hity bez použití hudebních nástrojů ve stylu „a cappella“. Skupinu tvoří osobnosti známé z televizních obrazovek a divadel. Svůj koncert odehraje 21. února od 19 hodin v Tylově divadle.





Klubík je pro malé čtenáře

Kutná Hora – Čtenářský klubík pro malé děti se uskuteční 22. února od 15 hodin v prostorách Městské knihovny Kutná Hora v Husově ulici. je určen dětem od 4 do 7 let.



Modrý kříž promítne Sněhovou královnu

Kutná Hora – Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu je ruský animovaný film, který bude mít na programu kutnohorské kino Modrý kříž tuto neděli od 16 hodin. Hlavní hrdinkou příběhu je opět odvážná Gerda, která porazila Sněhovou královnu a osvobodila svého bratra Kaie a spolu se vydávají do hor za svým trollím kamarádem Ormem.



Galerie Středočeského kraje zahájí novou sezonu

Kutná Hora – Novou výstavní sezonu jaro/léto 2018 zahájí v Galerii Středočeského kraje tuto sobotu ve 14 hodin. Na programu budou komentované prohlídky výstav Barbory Bálkové, Josefiny Bakošové a Jana Tichého. Rovněž se odehrají i vernisáže výstav Alej světců a Loskotova Změna pozorovatele. Sobotní program nabídne i besedu o Egonovi Schielem a Gustavu Klimtovi. Vše zakončí v 19 hodin zakončí slam poetry neboli zápas v poezii naživo.



Koncert učitelů připomene sté výročí vzniku republiky

Kutná Hora – Koncert učitelů ke 100. výročí založení Československé republiky se uskuteční 21. února v koncertním sále základní umělecké školy ve Vladislavově ulici. Začne v 18 hodin.



Oblastní charita již chystá tradiční velikonoční výstavu

Kutná Hora – Preghaus Vlašského dvora bude znovu patřit velikonoční výstavě, která se uskuteční od 19. do 23. března. Výpůjčku prostoru schválili radní na svém posledním zasedání. Prodejní výstavu pořádá Oblastní charita Kutná Hora. Lze na ní zakoupit výrobky osob se zdravotním postižením a seniorů. Návštěvníci výstavy mohou zároveň využít zvýhodněné vstupné do mincovny Vlašského dvora.