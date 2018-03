KRÁTCE: Sázava se bude uklízet letos už po třinácté

Kutnohorsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Slunce se bude sledovat v katedrále v Sedlci

Kutná Hora – Osmý ročník sledování unikátního slunečního úkazu v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci se uskuteční v úterý 20. března v 17 hodin. O hudební doprovod se postará smyčcové uskupení Prague Cello Quartet. Výtěžek ze vstupného podpoří občanské sdružení Stáj Rozárka.

Listovat se bude v kutnohorské knihovně

Kutná Hora – Scénické čtení s názvem Listování mohou zájemci navštívit ve středu 21. března od 17 hodin v kutnohorské knihovně. Tentokrát bude představena kniha Miloše Gregora a Petry Vejvodové, která byla pojmenována Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích.

Zasedání obce proběhne ve čtvrtek

Církvice – Zasedání obecního zastupitelstva proběhne ve čtvrtek 22. března od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Církvice. Zastupitelé budou projednávat například protipovodňové opatření obce, dále ceny vodného na rok 2018. Projedná se také dotace na osobní automobil pro hasiče.

Lékař ve Zruči nebude ordinovat

Zruč nad Sázavou – MUDr. Josef Nádvorník ve Zruči nad Sázavou nebude do pátku 23. března ordinovat.

V Úmoníně poskytují občanům novou službu

Úmonín – Novou službu poskytuje obec Úmonín svým občanům. Lidé nově nebudou muset hlídat, kdy proběhne hlášení obecního rozhlasu. Obyvatelé obce se mohou přes internet, nebo osobně na obecním úřadě přihlásit k odběru novinek. Zprávy lze obdržet jako SMS zprávu či e-mail, případně je lze sledovat přes aplikaci v chytrém telefonu. Doručované informace se týkají kulturních událostí, výstražných informací a dalších důležitých oznámení.

Je nutné přeparkovat z důvodu blokového čištění

Čáslav – Blokové čištění parkoviště v ulici Žitenická v Čáslavi proběhne ve čtvrtek 22. března a v pátek 23. března. Majitelé automobilů musí v těchto dnech přeparkovat.

V Malešově proběhne svoz nebezpečného odpadu

Malešov – Svoz nebezpečného odpadu, do něhož se řadí například prošlé léky, nefunkční akumulátory, zářivky, baterky, barvy či oleje, proběhne v obci Malešov ve čtvrtek 22. března mezi 15. a 16. hodinou. V přidružených obcích proběhne následovně: v Bílejově od 14.30 do 14.45, v Polánce od 16.15 do 16.30, v Albrechticích od 16.45 do 17 hodin, do Týniště dorazí mezi 17.15 a 17.30 a poslední zastávkou bude Maxovna, kde jej lidé zastihnou od 17.45 do 18 hodin.

MUDr. Nebovidská odchází do důchodu

Kutná Hora – Ordinace zubní lékařky MUDr. Nebovidské v Potoční ulici v Kutné Hoře se v pátek 6. dubna uzavře. Nepodařilo se sehnat nástupce, tudíž stávající pacienti musí hledat nového stomatologa. Dokumentace pacientů bude uložena v archivu Krajského úřadu Středočeského kraje, kde si ji nový stomatolog může vyžádat.

Pracovníci finančního úřadu přijedou do Zruče

Zruč nad Sázavou – Pracovníci z Finančního úřadu v Kutné Hoře budou k dispozici daňovým poplatníkům, kteří podávají za rok 2017 daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, na Městském úřadě ve Zruči nad Sázavou od 12 do 17 hodin.

Sázava se bude uklízet letos už po třinácté

Kutnohorsko – Čistá řeka Sázava je projekt, díky němuž se letos již po třinácté uklidí břehy řeky Sázavy. Uklízí se vše, co do řeky a do jejího okolí nepatří. Jarní úklid se uskuteční od 6. do 8. dubna. Dobrovolníci, kteří by se chtěli úklidu zúčastnit, se mohou přihlásit již nyní. Patronkou projektu je Aneta Langerová, která se do úklidu pravidelně zapojuje.