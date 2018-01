KRÁTCE: Secvičili další představení

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Tylova herecká škola odehrála pohádku Buchty v pekle.Foto: Deník / Kovandová Diana

Secvičili další představení

Kutná Hora - Herci z Tylovy herecké školy Kutná Hora odehrají ve čtvrtek 25. ledna další představení. Uskuteční se od 18 hodin na Malé scéně Tylova divadla. Tentokrát herci nacvičili hru „Ve starém skladu se svítí!“. Příběh vypráví o kamarádech, kteří objeví staré skladiště a hledají v něm inspiraci pro příběh chystaného představení. V představení hrají Jan Kukral, Mikuláš Ečer, Adéla Vítková, Veronika Větrovská nebo Veronika Pokorná.

Povypráví o své daleké cestě

Zruč nad Sázavou - Přednáška s názvem Putování Balkánem 2017 se bude konat ve spolkovém domě ve Zruči nad Sázavou v úterý 6. února od 18 hodin. Cestovatel Marek Dolejší popovídá přítomným o své cestě, při které navštívil velkou část míst v bývalé Jugoslávii, jež byla v devadesátých letech zasažena válkou. Celá přednáška bude doplněna fotografiemi a videem. To vtáhne posluchače ještě daleko více do cestování po Balkánu.





Soutěž bude brzy končit

Kutná Hora - Soutěž na téma Jak vidím, jak jsem zažil Sklenářův dolík pokračuje. Zájemci se do ní mohou zapojit do 24. ledna. Stačí namalovat nebo nakreslit jak člověk vidí Sklenářův dolík. Soutěžící mohou použít i kombinovanou techniku, koláž nebo fotografii. Každý však může odevzdat maximálně tři práce. Vyhodnocení soutěže se uskuteční na plese neziskových organizací, který bude v kutnohorském Lorci v sobotu 10. února.



Děti od šesti let se utkají v pexesovém turnaji

Kutná Hora - Dům dětí a mládeže Dominik v Kutné Hoře plánuje pro děti od šesti let turnaj v pexesu. Ten se uskuteční příští pátek od 14.30 hodin. Turnaj bude trvat přibližně dvě hodiny, protože konec je očekáván v 16.30 hodin. Zájemci si s sebou musí přinést přezůvky. Děti se mohou přihlásit na turnaj v pexesu písemně, telefonicky nebo e-mailem.



Lubomír Brabec slaví

Kutná Hora - Koncert k životnímu jubileu kytarového virtuóza Lubomíra Brabce je naplánován na příští pátek od 19 hodin. Uskuteční se v na Malé scéně Tylova Divadla. Program koncertu bude složen z nejúspěšnějších kytarových skladeb v mistrově podání.



Plánují zimní vycházku

Kutná Hora - Zeměpisné a vlastivědné sdružení připravilo pro zájemce zimní vycházku. Ta se bude konat 3. února. Zájemci se sejdou na vlakové zastávce Kutná Hora město před 9. hodinou. Půjde se z Černín do Pančavy a Zbraslavic. Délka vycházky bude 8 až 10 kilometrů.



Namalují si mandalu

Kutná Hora - Workshop malování mandaly na plátno naplánovali v Kutné Hoře na příští neděli od 9 hodin v kutnohorském výtvarném ateliéru. Zájemci propojí na workshopu tvorbu a relaxaci s malováním mandaly. Tentokrát budou lidé malovat na plátno temperami nebo akrylovými barvami.