KRÁTCE: Silvestrovský běh odstartuje už po třiatřicáté

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Ilustrační foto.Foto: Deník / Zbranek Petr

Silvestrovský běh odstartuje už po třiatřicáté

Svatý Mikuláš – Silvestrovský běh ve Svatém Mikuláši uspořádá místní sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol Kačina a Obecní úřad Svatý Mikuláš i letos. V pořadí již 33. ročník bude odstartován v neděli 31. prosince v poledne u budovy obecního úřadu. Prezentace bude pro sportovce otevřena od 11.15 hodin. Sportovci budou závodit hned v šesti kategoriích. Závodit budou děti do šesti let, děti do deseti let a také děti do patnácti let. Poté bude otevřena kategorie muži do 35 let a také muži nad 35 let. V poslední kategorii budou závodit ženy.



Odehrají představení Světáci od Vratislava Blažka

Kutná Hora – Ochotnický spolek Tyl odehraje na Silvestra v kutnohorském divadle představení Světáci od Vratislava Blažka. V jevištní úpravě oblíbené filmové komedie se podařilo z legendárního příběhu zachovat vše, co po několik generací spolehlivě baví filmové diváky. Asi každý zná vtipný a rozverný příběh tří venkovských zedníků fasádníků, kteří se jednou dostanou se svou prací do města. Tři dělníci, chlapi od zednického řemesla, si usmyslí, že si užijí radovánek. Rozhodnou se, že alespoň jednu noc budou vystupovat jako životem protřelí světáci.



V Kozohlodech společně oslaví Silvestr

Kozohlody – Sbor dobrovolných hasičů Kozohlody pořádá silvestrovské posezení. To se uskuteční zítra večer v obecním domě v Kozohlodech.



Hospodské sály na Silvestra rozproudí kapely Gem a 4G

Kutná Hora - Silvestrovské veselí při hudbě si bude možné užít také na perifériích Kutné Hory. Shodně ve 20 hodin začnou v neděli 31. prosince setkání v hostinci U Zlatého lva v Sedlci, kde k tanci a poslechu zahraje kapela Gem, a v restauraci Na Baště na Kaňku. Tam hosty stejně jako vloni pobaví kutnohorská formace 4G. Cena vstupenky vždy zahrnuje novoroční přípitek a v případě sedleckého lokálu i večeři.

Plánují novoroční výstup

Kutná Hora – Novoroční výstup na kaňkovské vrchy se uskuteční v pondělí 1. ledna. Zájemci se sejdou před 13. hodinou u Billy a přesně ve 13 hodin se bude vycházet.



Chystají tradiční ohňostroje

Kutnohorsko – Novoroční ohňostroj se uskuteční v Kutné Hoře 1. ledna v 17.10 hodin. Místo odpálení bude v lokalitě Na Rovinách. Nejlepší výhled bude ale od chrámu sv. Barbory a jezuitské koleje. Na tomto místě budou také od 15 do 18 hodin stánky s občerstvením a různá hudební vystoupení. V Čáslavi na náměstí odpálí novoroční ohňostroj v pondělí v 18 hodin.



Ve Vrdech mají nyní sběrné nádoby na použitý olej

Vrdy – Sběrné nádoby na použitý kuchyňský olej jsou nově umístěny v obci Vrdy, kde je najdou lidé hned na dvou místech. První sběrná nádoba je umístěna v ulici Sluneční, druhá potom u mostu. V Dolních Bučicích je také nově sběrná nádoba na použitý kuchyňský olej, a to na parkovišti za lékárnou. V Horních Bučicích pak mohou lidé odevzdat použitý kuchyňský olej u zvoničky. Lidé mohou na tato místa přinášet přepálené oleje v PET lahvích o velikosti 1,5 až 2 litry.



Knihovna v Chotusicích bude na začátku ledna zavřená

Chotusice – Knihovna v Chotusicích bude v úterý 2. ledna uzavřena. Veřejnosti bude k dispozici až v úterý 9. ledna od 17 do 18 hodin. Zavřeno bude v chotusické knihovně také v pondělí 16. a 30. ledna. V lednu bude otevřeno v místně knihově ještě v úterý 23. ledna opět od 17 do 18 hodin.

Dokument o Bojmanech nyní spatřil světlo světa

Bojmany – Letošní rok byl ve znamení oslav 760. výročí od první písemné zmínky obce Bojmany u Žehušic. Místní natáčeli v průběhu celého roku dokument, který spatřil těsně před Vánocemi světlo světa. Lidé si mohou nyní šestnáctiminutový dokument přehrát, jeho odkaz najdou na webových stránkách Žehušic.



Zastupitelé se sejdou poprvé ve Zbraslavicích 8. ledna

Zbraslavice – Zastupitelstvo ve Zbraslavicích se poprvé v roce 2018 sejde v pondělí 8. ledna. Program jednání má celkem osm bodů. Bude se řešit například kanalizace u Starého rybníka nebo stavební parcely v lokalitě na Šibenici u hřiště ve Zbraslavicích.



Lékařka nebude ordinovat

Potěhy – Praktická lékařka Kateřina Spáčilová, která ordinuje v obci Potěhy, nebude v úterý 2. ledna ordinovat. V tento den ji bude zastupovat lékař Miroslav Nulíček, který má svou ordinaci v Čáslavi v ulici Havlenova.



Postavili novou pergolu

Mančice – Novou pergolu se rozhodli postavit v Mančicích. Toto místo se tak stane místem setkávání, kde se mohou pořádat různé akce.



Poplatek uhradí do ledna

Rohozec – Poplatek za psa je potřeba v obci Rohozec uhradit do konce ledna. Za prvního psa zaplatí obyvatelé 50 korun, za každého dalšího psa potom 100 korun.



Užijte si poslední hodiny roku s Humoriádou

Kutnohorsko – Poslední tři hodiny letošního roku si můžete zpříjemnit poslechem Silvestrovské Humoriády ve vysílání Českého rozhlasu Region. Na Silvestra po 21. hodině začne velká rozlučková show se starým rokem. V divadle U Valšů přivítá Patrik Rozehnal sedm hostů, kteří budou bavit publikum i vás svými historkami a také vyberou ty nejlepší scénky z archivu a pustí si je s vámi ve vysílání. Bavit vás budou Jan Přeučil, Iva Hüttnerová, Ladislav Županič, Uršula Kluková, Pavel Nový, Ivanka Devátá a Jiří Lábus. Vše zakončí odpočítávání před půlnocí a Novoroční přípitek. Silvestrovskou Humoriádu naladíte na frekvenci 100,5 FM.