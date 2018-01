KRÁTCE: Společný ples neziskových organizací plánují v Lorci

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z Kutnohorska.

V Janovicích otevřeli nový kreativní kurz pro děti

Uhlířské Janovice – Nový kreativní kurz mohu od začátku roku navštěvovat děti v Uhlířských Janovicích. Kroužek pro děti se koná v květinovém ateliéru Decors Bloom každou středu od 15 do 16.30 hodin. Děti se v rámci kurzu naučí vyrábět krásné věci, míchat a kombinovat barvy, vyzkouší různé materiály a možnost práce s nimi. Vedoucí kurzu děti rovněž naučí, jak se starat se o své pracovní pomůcky.



Lekce přirozeného pohybu začnou příští týden

Zruč nad Sázavou – Pravidelné lekce přirozeného pohybu s Matyášem Kozmou začnou v úterý 16. ledna na hřišti házené u Spolkového domu. Opakovat se budou pravidelně každé úterý od 18 do 19.30 hodin. Lekce probíhají venku a jsou určeny všem, kdo chtějí začít s přirozeným pohybem a chtějí se rozvíjet.



Společný ples neziskových organizací plánují v Lorci

Kutná Hora – V pořadí pátý společný ples neziskových organizací, které působí na Kutnohorsku, se uskuteční v kulturním domě Lorec v sobotu 10. ledna od 20 hodin. Výtěžek z plesu bude použit na údržbu Sklenářova dolíku.





Hasiči si zatančí v Kácově

Kácov – Hasičský ples připravují v lednu v místní sokolovně. Uskuteční se v sobotu 20. ledna od 20 hodin. O hudební doprovod se tentokrát postará kapela TriMen z Lukavce.



Modrý kříž uvede horor Insidious: Poslední klíč

Kutná Hora – Kino Modrý kříž bude mít dnes na programu americko – kanadský horor s názvem Insidious: Poslední klíč. Čtvrtá část kultovní série odhalí záhadnou minulost vyhledávané parapsycholožky Elise, která v mládí žilav domě temných sil a její život se obrátil naruby. Nyní se vrací zpět do domu hrůzy a musí se vyrovnat s vlastní děsivou minulostí. Začátek projekce, která není přístupná mládeži do patnácti let, je v 19 hodin.



Zástupci záchranářů se sejdou v Kutné Hoře

Kutná Hora – Středočeští záchranáři s sejdouna výroční konferenci, která se uskuteční ve čtvrtek 11. ledna od 9 hodin ve Štábním domku Galerie Středočeského kraje. Tématem konference Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje bude kromě zhodnocení uplynulého roku také předání pamětních listů.



Soumrak monarchie dorazí do GASK již popáté

Kutná Hora – V pořadí páté setkání v rámci kurzu s názvem Soumrak monarchie se budev prostorách Galerie Středočeského kraje konat ve čtvrtek 11. ledna od 9 hodin. Přednáška bude mapovat, jak se první světová válka promítla do života jednoho českého města. Bude se kupříkladu věnovat tomu, jaké bylo zásobování obyvatel nebo co nejvíce ovlivňovalo kolínskou každodennost. Slova přednášející se ujme Vladimír Böhm, předseda Akademického senátu Vysoké školy politických a společenských věd Kutné Hora.



Japonský den prožijí lidé v Dačického domě

Kutná Hora – Japonský den se uskuteční v rámci projektu Poznej světové dědictví UNESCO. V Dačického domě začne v Kutné Hoře v sobotu 13. ledna ve 13 hodin a připravený je bohatý program, ve kterém se lidé dočkají ukázky a ochutnávky japonského čaje připraveného tradiční formou, přednášky o kimonech a ukázek oblékání, přednášky o poezii Haiku nebo vyprávění o japonském meči včetně ukázky umění japonského meče.



Studenty ze školy řemesel čeká maturitní ples

Kutná Hora – Studenty Střední odborné školy a Středního odborného učiliště řemesel čeká maturitní ples. Maturitní šerpy převezmou studenti tříd 4S a 4V v pátek 12. ledna ve 20 hodin v kulturním domě Lorec. Organizátoři slibují velkolepou událost v duchu Jamese Bonda a Mexika,. Celým plesem bude provázet Jirka Vondra z rádia Kiss Delta a k poslechu a tanci zahraje kapela Paragraf.



Myslivci budou tančit, slibují zvěřinovou tombolu

Kutná Hora – Okresní myslivecký spolek ČMMJ v Kutné Hoře připravuje myslivecký ples, který se uskuteční v kulturním domu Lorec v sobotu 13. ledna ve 20 hodin. K tanci zahraje skupina Pepeto. Vstupenky na ples jsou k dostánív kanceláři Okresního mysliveckého spolku v Kutné Hoře, U Jelena 487. Všichni, kdo na ples v sobotu do Lorce dorazí, se mohou těšit nejen na bohatou zvěřinovou tombolu, ale také zvěřinové speciality.