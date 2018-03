KRÁTCE: Suchdol v sobotu ožije maškarním průvodem

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Aleš Vaníček

Svá díla představují hned tři pražské autorky

Zruč nad Sázavou - Až do konce března mohou zájemci navštívit výstavu s názvem Zastavte se, zasněte se. K vidění je v zámecké galerii ve Zruči nad Sázavou. Na této výstavy vystavují hned tři pražské malířky Marie Sibaiová, Petra Boukalová a Marie Kovandová. Autorky představují veřejnosti průřez svojí tvorbou. K vidění jsou krajiny, zátiší a figury zpracované různou technikou. Výstava je k vidění vždy v pondělí a středu od 10 do 11.30 hodin a odpoledne od 12.30 do 16 hodin a v úterý, čtvrtek a pátek dopoledne ve stejný čas a odpoledne od 12.30 do 15 hodin.

Dnes se uskuteční další noční přechod okresem

Kutnohorsko - Další noční přechod okresem naplánoval výbor TJ Turista na dnešní večer. Zájemci se sejdou v 18 hodin u supermarketu Billa, odkud se o čtvrt hodiny později vydají po žluté turistické značce na Třebětín, dále po zelené turistické značce k rybníku Katlov a poté do Červených Janovic. Ani tentokrát nebude chybět v restauraci U Strejčků v Červených Janovicích pro účastníky nočního přechodu okresem večeře a vystoupení skupiny Viry Band, která bude hrát od 21 hodin až do půlnoci.

Suchdol v sobotu ožije maškarním průvodem

Suchdol - Masopustní maškarní průvod se vydá na okružní cestu městysem Suchdol v sobotu 10. března v 9 hodin. Maškary se sejdou před suchdolským zámečkem, průvod bude zakončen na náměstí u pranýře. Diváci se do dění mohou zapojit ve vlastních maskách. Událost hudebně doprovodí Suchdolanka.

Kreativci se vydají tvořit do malínské sokolovny

Kutná Hora - Jarní tvořivou dílnu pořádá v neděli 11. 3. od 9 do 16 hodin v malínské sokolovně spolek Malíňačky. Účastníci budou vytvářet jarní a velikonoční dekorace s užitím rozmanitých technik. K dispozici bude například keramika a proutí, také se ozdobí perníčky i vajíčka.

Petra Kovářová zazpívá dnes v Kutné Hoře

Kutná Hora - Akustický koncert Petry Kovářové se koná dnes od 19 do 22 hodin v Penzionu Apartments na Benešově ulici. Zpěvaččin repertoár je široký, posluchači uslyší jak rockové balady, tak písně klasické.

V Čáslavi budou listovat s Lukášem Hejlíkem

Čáslav - Listování s Lukášem Hejlíkem je scénické čtení, které se uskuteční v pondělí 12. března od 18.30 v Café LaDus v Čáslavi. Představena bude kniha Co by můj syn měl vědět o světě od Fredrika Backmana.

Odehrají představení Ve starém skladu se svítí!

Kutná Hora - Divadlo za oponou odehraje v pátek 18. března od 18 hodin napínavé představení Ve starém skladu se svítí. To vypráví o kamarádech, kteří objeví staré skladiště, ve kterém se chystají hledat inspiraci pro příběh chystaného školního divadelního představení.

Ve Zruči se ženy naučí šít

Zruč nad Sázavou - Ženy ve zručském spolkovém domě budou mít možnost zúčastnit se kurzu šití balerín. Naplánován je na sobotu 24. a neděli 25. března. V sobotu se bude konat kurz od 10 do 18 hodin, v neděli pak od 9 do 16 hodin. Lektorkou kurzu bude Bohumila Brůnová. Kurz se uskuteční v zasedací místnosti spolkového domu.

David Deyl bude hostem

Kutnohorsko - Každý pátek po 11. hodině začíná ve vysílání Českého rozhlasu Region talk show Tandem Jana Rosáka. Dnešním hostem bude skladatel a zpěvák David Deyl. V Tandemu se od něj mimo jiné dozvíte, na čem právě teď pracuje. Tandem Jana Rosáka s Davidem Deylem naladíte dnes hodinu před polednem na frekvenci 100,5 FM.

Studenti průmyslovky se vypraví do Španělska

Čáslav - V neděli 11. března odjíždí 15 studentů třetího ročníku čáslavské průmyslovky v rámci programu Erasmus+ na praxi do Španělska. Jejich cílovou destinací je město Malaga, kde studenti stráví 14 dní. „Studenti zde budou plnit praxi v různých firmách. Cílem je rozvíjení odbornosti i cizího jazyka, komunikuje se zde v angličtině,“ uvedla ředitelka školy Věra Szabová. V rámci programu Erasmus+ již odcestovali chlapci a dívky z obchodní akademie na podzim roku 2017 do Irska. Erasmu se však účastní i studentky Vyšší odborné školy. „Na půlroční stáž do Slovinska odjely v září dvě dívky a jedna studentka se vypravila do Irska,“ prozradila a dodala, že i do Čáslavi přijeli zahraniční studenti: „Nyní hostíme studenta, který si plní odbornou praxi v podniku Houfek Golčův Jeníkov. V dubnu očekáváme příjezd dalšího studenta, ten bude praktikantem v Dako Třemošnice.“

Silnice bude uzavřena

Hulice - Uzavírka silnice je plánována v obci Hulice ve dnech od 20. do 27. března. Uzavřen bude úsek od autobusové zastávky v Hulicích k Vodnímu domu. Důvodem uzavírky je rekonstrukce povrchu.