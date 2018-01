KRÁTCE: Tři králové ve Zbraslavicích vybrali přes dvacet tisíc

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z Kutnohorska.

Tříkrálová sbírka. Ilustrační foto.Foto: Deník/Petr Škotko

Tři králové ve Zbraslavicích vybrali přes dvacet tisíc

Zbraslavice - Tři králové vybírali příspěvky do sbírky také ve Zbraslavicích. Nyní znají oficiální výši finanční částky, kterým se jim Tříkrálovou sbírku na Kutnohorsku podařilo podpořit. Dobrovolníci do svých kasiček vybrali přes jednadvacet tisíc korun. Ředitel Oblastní charity Kutná Hora Robert Otruba jim za to poslal písemné poděkování.

Modrý kříž nabídne finále americké sci-fi trilogie

Kutná Hora - Kino Modrý kříž uvede ve středu 31. ledna od 19 hodin americký sci-fi filmy s názvem Labyrint: Vražedná léčba. Ve finále trilogie vede Thomas svou skupinu unikajících Placerů na jejich poslední nejnebezpečnější misi. Musejí se poprat o naději ve světě, který se hroutí pod tíhou zákeřné nemoci. Kdo tuto misi přežije, získá odpovědi na všechny otázky, které si Placeři položili od chvíle, kdy poprvé dorazili do labyrintu.



Jiří Černý představí v Blues Café tvorbu Nicka Cavea

Kutná Hora - Kutnohorská kavárna Blues Café uvede ve čtvrtek 1. února od 19 hodin poslechový pořad s názvem Nick Cave. Známého zpěváka si posluchači vychutnají perspektivou hudebního publicisty a kritika Jiřího Černého. Poslechový pořad bude věnován tvorbě a životě australského umělce, jehož skladby jsou výpovědí o jeho vlastním životě.

Na školním plese zahraje skupina Faust Band

Žehušice - V pořadí již 18. školní ples se bude konat v tělocvičně Základní školy J. V. Sticha Punta v Žehušicích v sobotu 10. února od 20 hodin. Ples zahájí Taneční klub Chvaletice, a to konkrétně finalisté Mistrovství Česko republiky formací standardních tanců. K poslechu a tanci zahraje skupina Faust Band. Školní ples bude završen bohatou hrou o ceny, kde bude hlavní výhrou víkendový pobyt pro dvě osoby. Ples budou zdobit také stará tabla bývalých žáků, kteří jsou dnes již mnohdy rodiči.



Ve městě zvýší bezpečnost silničního provozu

Uhlířské Janovice - Z důvodu zvýšení bezpečnosti a zajištění lepšího rozhledu v křižovatce ulic 1. máje a Za Sokolovnou schválila městská rada několik opatření. V místě bude upravena zeleň, přesunuto stání pro popelnice a v neposlední řadě doplněno vodorovné dopravní značení.



Kutná Hora pojmenuje dvě nové ulice

Kutná Hora - Pokud se na tom shodnou městští zastupitelé, bude mít město ve svém katastru zapsány dvě nové ulice. První z nich se nachází v městské části Sedlec, která dostala vcelku logické jméno Pod rozhlednou. Druhá nová ulice se nachází na Žižkově a jmenuje se Francouzská. Na jménech obou ulic už se shodli městští radní, konečné slovo budou mít ale zastupitelé.



Ratajští si v únoru užijí masopustní průvod

Rataje nad Sázavou - O tradiční masopustní průvod nepřijdou obyvatelé městyse ani letos. Uskuteční se v sobotu 10. února od 12.45 hodin, kdy je naplánován sraz všech masek na nádvoří ratajského zámku. Do ulic městyse průvod vyjde ve 13 hodin a bude procházet horní části Rataj a po té směřovat zpět na zámek, kde bude v zámeckém šenku pokračovat další zábava a připraveny jelita, jitrnice a guláš.

V Malešově zahraje Elvis, otevře novou hospodu

Malešov - Populární kutnohorský zpěvák Milan Hroch alias „Elvis“ zahraje při otevírání nové malešovské hospody v pátek 2. února od 20 hodin. Hospoda bude otevřena každý den od 11.00 do 22.00 hodin, v pátek a sobotu až do půlnoci. Malešovští se tak mohou těšit na oživení společenského života v městysi.



Poplatky za odpad a psy začali vybírat v Miskovicích

Miskovice - Stejně jako v ostatních obcích začali i v Miskovicích vybírat poplatky za odpad. Splatnost poplatku je zde ale o měsíc dříve, než jinde, a to do konce března. Poplatek za odpad činí 500 korun a lze ho zaplatit přímo v pokladně OÚ Miskovice v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin nebo převodem na účet.



Jan Ryšavý hostem pořadu K věci na Regionu

Kutnohorsko - Český rozhlas Region se každé úterní odpoledne ptá těch, kteří ovlivňují život v našem kraji. V pořadu K věci rozebírá moderátor Tomáš Pancíř aktuální témata s významnými osobnostmi veřejného života. Jeho dnešním hostem bude náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje pro prevenci a civilní nouzovou připravenost Jan Ryšavý. Hlavními tématy rozhovoru budou zásahy středočeských hasičů v uplynulém roce nebo protipožární zabezpečení veřejných budov. Pořad K věci si můžete poslechnout po 15. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Region na frekvenci 100,5 FM.