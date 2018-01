KRÁTCE: Turisté se vydají na noční pochod okresem

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Sága rodu Mandelíků bude tématem disputace

Kutná Hora - Zajímavá disputace se uskuteční ve čtvrtek 25. ledna v 18 hodin v konferenčním sále Dačického domu. Disputace s Janem Mandelíkem bude na téma Sága rodu Mandelíků, majitelů zámku v Ratboři. Pořádá ji Klub rodáků a přátel Kutné Hory.

Turisté se vydají na noční pochod okresem

Kutná Hora - Výbor TJ Turista pořádá 82. ročník akce nazvané Noční přechod okresem, který se uskuteční v pátek 26. ledna. Odjezd je v 18.00 hodin od Billy a v 18.15 z „Nové“ silnice. Na deseti kilometrovou trasu se turisté vydají v Bahně po modré turistické značce ve směru na Černíny a dále po silnici do Červených Janovic, kde na ně bude čekat večeře a od 21 hodin produkce oblíbené skupiny Viry Band.

Tylova herecká škola slaví

Kutná Hora - Tylova herecká škola odehraje ve čtvrtek 25. ledna na malé scéně komedii Ve starém skladu se svítí. Dopoledne pro školy, od 18 hodin pro veřejnost. V únoru škola oslaví pět let na scéně.

Voličský průkaz ještě stihnete do středy vyřídit

Kutná Hora - Pátek byl posledním dnem, kdy si voliči, kteří budou na druhé kolo prezidentských voleb mimo domov, mohli vyřídit svůj voličský průkaz poštou nebo datovou schránkou. Ti, co to nestihli, mají ještě šanci až do středy 24. ledna, kdy lze voličský průkaz vyřídit osobní návštěvou na příslušném městském či obecním úřadě, stačí mít sebou jen platný občanský průkaz. Ve druhém kole půjdou voliči novou hlavu státu vybírat v pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna.

Města a obce začínají vybírat poplatky

Kutnohorsko - Rok 2018 je v plném proudu a města a obce v regionu už začaly vybírat poplatky za odpady a psy. Ve většině z nich je poplatek splatný do konce dubna. Poplatek lze obvykle uhradit buď v hotovosti v kanceláři příslušného městského či obecního úřadu nebo bankovním převodem.

Ivanka Devátá hostem Humoriády na Regionu

Kutnohorsko - Hostem oblíbeného pořadu Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region bude dnes po 16. hodině herečka a spisovatelka Ivanka Devátá. Celou hodinu můžete rozhodovat o tom, kdo vás bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Pavlem Kučerou vám Ivanka Devátá nabídne vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Těšit se můžete i na zajímavé historky spojené. Humoriádu naladíte na frekvenci 100,5 FM.