KRÁTCE: Turisté se vydají z Kutné Hory do Červených Janovic

Kutnohorsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Pochod. Ilustrační foto.Foto: Deník / Sedláková Lucie

Turisté se vydají z Kutné Hory do Červených Janovic

Kutnohorsko - 82. noční přechod okresem, který pořádá TJ Turista, se bude konat příští pátek. Zájemci se sejdou v tento den v 18 hodin u Billy. O čtvrt hodiny později vyrazí na deset kilometrů dlouhý přechod. Půjdou přes Bahno, podél Vidláku a přes Černíny. Cesta turistu bude končit v Červených Janovicích, kde se i navečeří. Účastníci pochodu s sebou musí mít baterku, od pořadatelů pak obdrží vestu a blikačku. K poslechu a tanci bude hrát od 21 hodin v restauraci U Strejčků hudební skupina Viry Band.

Promítnou životopisný film o Miladě Horákové

Kutná Hora - Kutnohorské kino Modrý kříž odvysílá tuto neděli od 19 hodin životopisný film, který je inspirovaný osudem Milady Horákové. Životopisný film se odehrává od roku 1937 do roku 1950 a vypráví příběh ženy, která neustoupila ve svém přesvědčení a za svou pravdu byla odsouzena k trestu smrti. V hlavních rolích hají Ayelet Zurer, Robert Gant, Taťjana Medvecká a Aňa Geislerová.



Disputace přiblíží rod majitelů zámku v Ratboři

Kutná Hora - Disputace s Janem Mandelíkem na téma Sága rodu Mandelíků, majitelů zámku v Ratboři, se uskuteční v Dačického domě příští čtvrtek od 18 hodin. Jan Mandelík je potomkem rodiny průmyslníků, politiků, diplomatů, umělců a úžasný vypravěč, který přiblíží osudy rodu Mandelíků. Disputaci pořádá Klub rodáku a přátel Kutné Hory.



Hana Puchová vystavuje své kresby a obrazy

Kutná Hora - Ostravská malířka a ilustrátorka Hana Puchová vystavuje v současné době své kresby a obrazy v kutnohorské Galerii Felixe Jeneweina, která se nachází v Sankturinovském domě na Palackého náměstí. Výstavu mohou zájemci navštívit až do středy 28. února každý den od 9 do 12 hodin a odpoledne od 12.30 do 17 hodin.



Dobrovítov chystá pro děti i v letošním roce karneval

Dobrovítov - Odpoledne plné her a zábavy zažijí děti z Dobrovítova a nedalekých Dědic. Opět po roce se zde totiž uskuteční dětský karneval. Ten začne v sobotu 17. února od 14 hodin v sále místního kulturního domu. Děti mohou přijít v jakékoliv masce. Ve fantazii se opravdu meze nekladou. Odpoledne budou děti v Dobrovítově zpívat, tančit a nebudou chybět ani hry. Každoročně je zde oblíbená i tombola. Vyhrává totiž každý lístek.





Charlie Slavík Revue zahraje v Blues Café

Kutná Hora - Formace Charlie Slavík Revue zahájí sezonu 2018 v Blues Café v Kutné Hoře. Koncert je naplánovaný na čtvrtek 18. ledna v 19 hodin.



S divadelní hrou dorazí herci také na Kaňk

Kutná Hora - Reprízy vydařené divadelní hry s názvem Když se zhasne se dočkají také diváci na Kaňku, kde ji herci z Tylovy herecké školy v sále restaurace Na baště odehrají v pátek 19. ledna od 19 hodin.



Tématem přednášky budou Volyňští Češi

Čáslav - Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská pořádá přednášku Dagmar Martinkové s názvem Volyňští Češi. Ta se uskuteční v úterý 23. ledna od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla. Vstupné je dobrovolné. Kromě přednášky mohou lidé navštívit také stejnojmennou výstavu, která bude k vidění ve vestibulu čáslavského gymnázia a to od pondělí 22. ledna do pátku 26. ledna.





Ve Zruči nad Sázavou promítnou film Paterson

Zruč nad Sázavou - Promítání filmu Paterson naplánovali ve Zruči nad Sázavou na dnešní den od 18.30 hodin. Film promítnou ve Spolkovém domě ve Zruči nad Sázavou. Americký film natočil režisér Jim Jarmusch podle vlastního scénáře. V hlavních rolích hraje Adam Driver a Golshifteh Farahani.



V Hornické ulici bude omezený provoz

Kutná Hora - Řidiči ve středu 17. a ve čtvrtek 18. ledna nezaparkují v Hornické ulici. Dočasný zákaz zastavení je v ulici umístěn z důvodu rekonstrukce, která je nezbytná po z důvodu havárie vodovodu na pozemní komunikaci. Zákaz je platný od křižovatky s ulicí Radnická po křižovatku na Pirknerově náměstí.



Pozor! Před nádražím v Kolíně nezaparkujete

Kutná Hora - Městský úřad Kutná Hora informuje občany, kteří dojíždějí autem do Kolína na nádraží a odtud pokračují dále vlakem. V souvislosti s výstavbou další etapy dopravního terminálu Kolín bude placené parkoviště pro osobní automobily před vlakovým nádražím od středy 24.ledna uzavřené.



Zpěvačka Petra Černocká hostem Humoriády

Kutnohorsko - Hostem oblíbeného pořadu Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region bude dnes po 16. hodině zpěvačka Petra Černocká. Celou hodinu můžete rozhodovat o tom, kdo vás bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Patrikem Rozehnalem vám Petra Černocká nabídne vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Těšit se můžete i na zajímavé historky spojené s aktéry jednotlivých scének. Humoriádu naladíte na frekvenci 100,5 FM.