KRÁTCE: V Chlístovicích připravují novou školku

Na maturitním plese nebude chybět půlnoční překvapení

Kutná Hora - Maturitní ples třídy C4B Gymnázia Jiřího Ortena se uskuteční tento pátek od 19 hodin v kulturním domě Lorec v Kutné Hoře. Začátek plesu je stanoven na 19. hodinu. Po maturitním videu potěší přítomné také taneční vystoupení Simony Dejmkové. Ve 20 hodin se bude konat slavnostní nástup a šerpování maturantů. Maturanti předvedou také připravené půlnoční překvapení.

Ve Zruči budou listovat s Lukášem Hejlíkem

Zruč nad Sázavou - Listování s Lukášem Hejlíkem, to je událost, již připravila Městská knihovna ve Zruči nad Sázavou na pondělí 12. března. Zájemci se sejdou v 17 hodin ve víceúčelovém sále Spolkového domu. Projekt LiStOVáNí je cyklus scénických čtení, který představuje zajímavé a aktuální knihy. Tentokrát bude představena kniha Fredrika Backmana Co by můj syn měl vědět o světě.

Výstava Vidět čas se připravuje na vernisáž

Kutná Hora - Vernisáž výstavy Vidět čas autorů Daniela Hanzlíka a Pavla Mrkuse se uskuteční v sobotu 10. března od 16 hodin v Galerii Středočeského kraje. Výstava je inspirována novými médii, k vidění budou objekty, projekce i prostorové instalace. Komentovaná prohlídka výstavy je pro zájemce o umění plánována na sobotu 24. března od 15 hodin. Povedou ji autoři spolu s kurátorkou výstavy Veronikou Marešovou.

Dnes se bude vzpomínat na Masaryka

Kutná Hora - Komorní připomenutí výročí narození Tomáše G. Masaryka se uskuteční dnes v 15 hodin na Havlíčkově náměstí v Kutné Hoře. Slavnostního proslovu se ujme starosta města Josef Viktora.

Recitátoři se utkají v kutnohorském divadle

Kutná Hora - Oblastní soutěžní přehlídku recitátorů pořádá ve čtvrtek 8. března od 8 hodin v Městském Tylově divadle Dům dětí a mládeže Dominik. Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních škol, nižších stupňů gymnázií, základních uměleckých škol i jiných institucí. Vyhlášení vítězů proběhne po recitaci všech účastníků na Velké scéně divadla.

V Chlístovicích připravují novou školku

Chlístovice - V obci Chlístovice několik let usilovali o otevření mateřské školy. „Děti byly umisťovány do školek v blízkém i vzdálenějším okolí, například do Kutné Hory, Zbraslavic nebo Uhlířských Janovic,“ řekl starosta Chlístovic Jaroslav Douda. Nyní se blýská na lepší časy. Díky dotacím od Evropské unie již probíhá rekonstrukce budovy v osadě Krsovice, kde bude školka umístěna. „Stavební práce by měly být dokončeny v červenci a k otevření by mělo dojít v září letošního roku,“ prozradil starosta. Školka bude mít kapacitu 20 dětí a o jejím naplnění rozhodně není pochyb.

Zájemci se dozví více o historii klubu důchodců

Kutná Hora - Den otevřených dveří kutnohorského klubu důchodců naplánovali na středu 21. března. V tento den si mohou zájemci prohlédnout prostory klubu, který sídlí v Zachově ulici. Lidé se seznámí s historií i současností klubu. Klub se veřejnosti otevře od 13 do 16 hodin.

Plánují opravu mostku

Perštejnec - V Perštejnci plánují opravu mostku, který je dle slov předsedy osadního výboru Oldřicha Kociána v dezolátním stavu. Největším problémem jsou nákladní automobily a kamiony, které si tudy i přes zákaz vjezdu mnohdy zkracují cestu ke kutnohorskému Foxconnu a které mnohdy převyšují nosnost mostku. „Projekt rekonstrukce je v současné době již schválený. S opravami se začne začátkem léta,“ uvedl Kocián. Momentálně je v jednání výstavba lávky pro pěší. Není totiž povinností ji po dobu rekonstrukce vystavět, ale pro chodce je nutností. Spolu s opravou mostku se plánuje výstavba chodníku a vytvoření vodorovného dopravního značení pro bezpečnější pohyb chodců.

Dveře speciální školy se otevřou veřejnosti

Čáslav - Den otevřených dveří chystají ve středu 14. března mezi 10. a 16. hodinou v Základní škole speciální a praktické Diakonie ČCE v Čáslavi. Veřejnost nahlédne do prostor školy a seznámí se s jejím chodem. Pracovníci školy předvedou i některé speciální výukové a terapeutické metody, které jsou využívány pro práci s žáky s mentálním postižením.