KRÁTCE: V Malíně se chystá pořádná jízda v maskách

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Malínský masopust 13.února 2016Foto: Deník/Irena Blahníková

V Malíně se chystá pořádná jízda v maskách

Kutná Hora - Čas masopustů a karnevalů je v plném proudu. Na jeden dobře připravený dětský karneval se mohou těšit rodiče spolu se svými dětmi v sobotu 3. února od 15 hodin v sokolovně v Malíně. Jako vždy jej zde připravil zdejší spolek Malíňačky a všichni, kteří v sobotu do sokolovny přijdou, se mohou těšit na spoustu soutěží, diskotéku, tombolu i vyhlášení nejlepší masky karnevalu. Ti, co se nebudou moci dočkat, mohou do klubovny malínské sokolovny dorazit už o den dříve, tedy v pátek 2. února. Od 19 hodin se zde budou vyrábět kožené náramky s Katkou Šimkovou.



Sokolové to rozbalí na sportovním plese

Paběnice - TJ Sokol Paběnice připravil na sobotu 3. února sportovní ples, který v paběnické sokolovně začne ve 20 hodin a zahraje na něm skupina Laura. V rámci doprovodného programu se návštěvníci mohou těšit na taneční překvapení, vyhlášení nejlepších hráčů minulé sezony a bohatou tombolu. V sobotu se ale bude tančit i jinde na okrese, v kutnohorském Lorci bude na programu maturitní ples Církevního gymnázia, svůj ples si ale užijí také třeba sportovci v Kácově.

Double guitar band zahraje na dnešní vernisáži

Kutná Hora - Výstavu děl čtyř malířek zahájí dnes v 17 hodin slavnostní vernisáž ve Spolkovém domě. Malby Veroniky Scholze, Lindy Kotrbové, Katky Groholové a Terezy Divišové mohou návštěvníci na výstavě vidět až do 18. února. Úvodního slova na vernisáži se ujme Stanislav Diviš, o hudební doprovod se postará hudební skupina Double guitar band.



Kino čeká půlnoční premiéra Padesáti odstínů svobody

Kutná Hora - Kino Modrý kříž čeká v příštím týdnu půlnoční premiéra. Ve čtvrtek 8. února přesně jednu minutu po půlnoci se zde odehraje premiéra erotického dramatu Padesát odstínů svobody, které navazuje na své veleúspěšné předchozí díly. Vstupem do manželství pro Anastasii a Christiana nekončí jejich vynalézavost a fantazie. A díky Christianově pohádkovému bohatství se novomanželé nemusí v ničem limitovat. Půlnoční premiéra filmu, ve kterém se mimo jiné objeví slavná herečka Kim Basinger, není vhodný pro děti do 15 let.





Chystá se recitační přehlídka

Kutná Hora - V pořadí 12. ročník oblastního kola recitační přehlídky s názvem Ten verš si tiše říkám se uskuteční v úterý 20. února v Dačického domě v Kutné Hoře. Prezentace účastníků je naplánována od 8.30 do 9 hodin, soutěží se ve třech kategoriích.



V týdnu se sejdou k jednání

Úmonín - K pravidelnému jednání se sejdou obecní zastupitelé v Úmoníně. Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 6. února od 19 hodin v hasičské zbrojnici v Březové.



Dobrovolní hasiči v Ledečku pořádají společnou brigádu

Ledečko - Místní dobrovolní hasiči pořádají společnou brigádu, která se uskuteční v sobotu 10. února od 9 hodin. Sraz všech účastníků je před obecním úřadem. Náplní brigády bude příprava dřeva do tomboly na hasičský ples.



Ratajští si v únoru užijí masopustní průvod

Rataje nad Sázavou - O tradiční masopustní průvod nepřijdou obyvatelé městyse ani letos. Uskuteční se v sobotu 10. února od 12.45 hodin, kdy je naplánován sraz všech masek na nádvoří ratajského zámku. Do ulic městyse průvod vyjde ve 13 hodin a bude procházet horní části Rataj a po té směřovat zpět na zámek, kde bude v zámeckém šenku pokračovat další zábava a připraveny jelita, jitrnice a guláš.



U Staňkovic plánují opravit silnici směrem na Janovice

Staňkovice - Rekonstrukci silnice č. II/335 mezi obcí Staňkovice a Uhlířské Janovice plánuje v nejbližší době kraj, který už požádal příslušný městský úřad o stavební povolení. Kromě rekonstrukce silnice by v úseku Nová Ves Uhlířské Janovice mělo zároveň dojít k obnově odvodnění silnice a odstranění bodové závady.





Provoz v České ulici bude do března částečně omezen

Kutná Hora - Až do konce března musejí řidiči počítat s částečným omezením průjezdu ulice Česká, která je po rekonstrukci už tak výrazně zúžená. Důvodem omezení, které začne platit ve středu 7. února, je dočasné umístění kontejneru v levé dolní části ulice.



Taneční soutěž roku se blíží, odstartuje v březnu

Uhlířské Janovice - Jedna z největších taneční soutěží ve standardních a latinskoamerických tancích, na kterou se pravidelně sjíždí tanečníci z celé České republiky, se po roce opět vrací na taneční parket do Uhlířských Janovic. Soutěž s názvem Uhlířskojanovická parketa odstartuje v sobotu 10. března již po pětadvacáté. Tanečníci se znovu sjedou do sálu Kooperativy, jehož parket s rozměrem 18 x 31 metrů patří mezi největší v České republice.



Zpěvák Josef Laufer hostem Tandemu Jana Rosáka

Kutnohorsko - Každý pátek po 11. hodině začíná ve vysílání Českého rozhlasu Region talk show Tandem Jana Rosáka. Dnešním hostem bude zpěvák Josef Laufer. V Tandemu se od něj mimo jiné dozvíte, na čem právě teď pracuje. Tandem Jana Rosáka s Josefem Lauferem naladíte dnes hodinu před polednem na frekvenci 100,5 FM.