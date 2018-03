KRÁTCE: V Močovicích v sobotu oslaví den žen

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu

Děti ve Zruči připraví své masky na neděli

Zruč nad Sázavou - Jarní dětský karneval v neděli 11. března od 14 hodin v tělocvičně Spolkového domu ve Zruči nad Sázavou pořádá Rodinné centrum Setkání. Návštěvníci v maskách budou mít vstup zdarma. Je připraven zábavný program i malé občerstvení. O hudební doprovod se postará DJ Míra Papež.

V Močovicích v sobotu oslaví den žen

Močovice - Oslava Mezinárodního dne žen se chystá v sobotu 10. března v močovické sokolovně od 14 hodin. O hudební doprovod se postará kapela Universum.

Zaměstnavatelé se budou prezentovat v Kutné Hoře

Kutná Hora - Burza práce se uskuteční dne 21. března od 10 do 16 hodin v prostorách bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Zaměstnavatelé nejen z Kutné Hory či Kolína, ale i z ostatních středočeských regionů, východních Čech a Vysočiny budou nabízet pracovní místa. Zájemci o zaměstnání dostanou také rady, jak napsat životopis nebo jak uspět ve výběrovém řízení. Součástí programu je vystoupení smyčcového orchestru Divertimento ze ZUŠ Kutná Hora, které se uskuteční ve 13 hodin.

Úřad práce přednášel budoucím absolventům

Čáslav - Ve středu 7. března se v aule VOŠ, SPŠ a OA Čáslav konala přednáška s názvem Úvod do světa práce. Cílovou skupinou byli budoucí absolventi školy, tedy studenti čtvrtých ročníků obchodní akademie a průmyslové školy a třeťáci z vyšší odborné školy. Přednáška byla uspořádána ve spolupráci s Úřadem práce v Kutné Hoře. Role přednášející se ujala Anna Přecechtělová, vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání. Probírány byly problémy týkající se vstupu do zaměstnání a trhu práce. Posluchači byli obeznámeni s činností úřadu práce, ale také s možnostmi dalšího studia.

Umělec Marek Škubal se představí v Galerii Felixe Jeneweina

Kutná Hora - Výstava Bůh odporných věcí autora Marka Škubala bude zahájena v pátek 9. března v 17 hodin v Sankturinovském domě. Úvodního slova se ujme historik umění a pedagog Otto Urban. Výstava bude k vidění až do 28. dubna každý den od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin. Příchozí se mohou těšit na ryté kresby, které představují různá božstva.