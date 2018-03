KRÁTCE: V tanečních chybí chlapci

Kutnohorsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Polské trio vystoupí dnes v Kutné Hoře

Kutná Hora - Vystoupení polské hudební trojice Hot Tamales Trio proběhne dnes od 19 hodin v Blues Café v Jakubské ulici. Představí se zpěvačka Eliza Siciňská, akustický kytarista Kamil Solecki a s foukací harmonikou Lukasz Pietrznak.

Dveře se otevřou dnes v Klubu důchodců

Kutná Hora - Den otevřených dveří v Klubu důchodců, který se v Kutné Hoře nachází v Zachově ulici, se uskuteční dnes od 13 do 16 hodin. Návštěvníci si prohlédnou prostory v bývalé Koukolově vile a seznámí se s historií i současností klubu.

Obrazy Vladimíra Císaře vystaví ve Zbraslavicích

Zbraslavice - Výstavu obrazů výtvarníka, pedagoga a filmaře Vladimíra Císaře pořádá Místní akční skupina Lípa pro venkov ve spolupráci se Zámeckým pivovarem Zbraslavice od pátku 23. března do čtvrtka 29. března. Obrazy budou k vidění ve výstavní síni zbraslavického zámečku od pondělí do pátku od 12.30 do 16.30, o víkendech je otevřeno od 9 do 14 hodin.

Ve školce se těší na tvoření

Bílé Podolí - Velikonoční tvoření v Mateřské škole Bílé Podolí pořádají zítra od 15.30 hodin. Tvoření bude spojené s krátkou informativní schůzkou. Účastníci si s sebou přinesou provázek nebo vlnu, ostatní pomůcky na tvoření budou k dispozici ve školce. Vyrábět se budou velikonoční slepičky a ozdobí se i vajíčka.

Vařit se bude v Dominikovi

Kutná Hora - Kulinářské odpoledne chystají v pátek 23. března od 14 hodin v Domě dětí a mládeže Dominik. Vařit se budou sladké a slané dezerty.

V Bučicích se bude tančit

Horní Bučice - Sportovní ples pořádá Tělovýchovná jednota Dynamo Horní Bučice v sobotu 24. března od 20 hodin v prostoru za hospodou Na Statku v Horních Bučičích.

MUDr. Nebovidská odchází do důchodu

Kutná Hora - Ordinace zubní lékařky MUDr. Nebovidské v Potoční ulici v Kutné Hoře se v pátek 6. dubna uzavře. Nepodařilo se sehnat nástupce, tudíž stávající pacienti musí hledat nového stomatologa. Dokumentace pacientů bude uložena v archivu Krajského úřadu Středočeského kraje, kde si ji nový stomatolog může vyžádat.

V tanečních chybí chlapci

Kutná Hora - Poslední volná místa pro zájemce o podzimní taneční kurzy pro mládež zbývají v Taneční škole Novákových v Kutné Hoře. Přihlašovat se mohou buď celé páry, anebo chlapci, kterých je nedostatek.

Zastupitelstvo ve Zruči zasedne v pondělí

Zruč nad Sázavou - Zasedání Zastupitelstva města Zruč nad Sázavou se koná v pondělí 26. března od 18 hodin ve Výstavním sále zámku ve druhém patře. Projednávat se bude přijetí dotací pro pečovatelskou službu, zateplování bytových domů, nákup pozemků pod cyklostezkou či prodeje pozemků.

Knihovna v Petrovicích I je otevřena každou středu

Petrovice I - Obecní knihovna v Petrovicích I, která sídlí v budově obecního úřadu v prvním patře, obnovila svůj provoz. Otevřena bude každou středu od 18 hodin do 19 hodin.

Děti si zkusí vydělat peníze na velikonočním jarmarku

Kutná Hora - Žáci ze Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře se zúčastnili výuky finanční gramotnosti nazvané Abeceda peněz, během níž se pokusily vybudovat vlastní firmu a připravit si prodejní sortiment, který představí na velikonočním jarmarku. Ten se koná ve středu 28. března od 14 do 17 hodin v budově České spořitelny ve Štefánikově ulici. Prodávat se budou dekorace a občerstvení. Za vydělané peníze by žáci mohli jet na výlet nebo podpořit adopcí zvířátka.

Stavební úřad ve Žlebech je do pátku uzavřen

Žleby - Stavební úřad v obci Žleby je až do pátku 23. března uzavřen z důvodu nemoci. Občané, kteří potřebují odevzdat žádosti či jinou dokumentaci do rukou úřadu, je mohou předat na Matrice Obecního úřadu ve Žlebech.

Lékař do pátku neordinuje

Zruč nad Sázavou - Praktický lékař Josef Nádvorník ve Zruči nad Sázavou nebude do pátku 23. března ordinovat. Ordinace se znovu otevře v pondělí 26. března.

Herec Ladislav Županič hostem Humoriády

Kutnohorsko - Hostem oblíbeného pořadu Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region bude dnes po 16. hodině herec Ladislav Županič. Celou hodinu můžete rozhodovat o tom, kdo vás bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Patrikem Rozehnalem vám Ladislav Županič nabídne vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Těšit se můžete i na zajímavé historky spojené s aktéry jednotlivých scének. Humoriádu naladíte na frekvenci 100,5 FM.