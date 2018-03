KRÁTCE: Ve Zruči budou tvořit velikonoční dekorace

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu

Čáslavský fotoklub připravil výstavu svých prací

Čáslav - Vernisáž výstavy čáslavského fotoklubu proběhne dnes od 17 hodin ve foyer Dusíkova divadla v Čáslavi. Vystaveny budou vybrané fotografie nováčků, kteří se ke klubu přidali během posledních měsíců. Fotografie budou k zhlédnutí do 26. května.

Alexandr Štěpanovský povypráví o hradech

Kutná Hora - Putování po hradech je dnešní téma Cyklu Cestománie, který mohou zájemci navštívit v Klubu pod lampou v Trebišovské ulici v Kutné Hoře. Od 17.30 bude Alexandr Štěpanovský vyprávět o významných přemyslovských hradech v Čechách a v Německu. Ve svém vyprávění se dostane i k některým pevnostem v dnešním Izraeli.

Ve Zruči budou tvořit velikonoční dekorace

Zruč nad Sázavou - Tvoření pro radost se koná zítra od 14.30 hodin ve Spolkovém domě ve Zruči nad Sázavou. Dílničku pořádá Český svaz žen a tentokrát je na programu vytváření velikonočních dekorací. Budou se zdobit vajíčka pomocí pedigu.

V divadle se vydají do Arménie a Gruzie

Čáslav - Cestopisná přednáška o Arménii a Gruzii se koná ve středu 14. března od 18 hodin v Dusíkově divadle v Čáslavi. Slova se ujme Hana Kátrová s Jarmilou Sejčkovou a s prezentací fotografií představí pohoří Velký Kavkaz a skvosty křesťanské klášterní architektury.

Ve Vrdech budou vystaveny modely vlaků

Vrdy - Výstavu modelů železničních tratí a modelů vlaků pořádá obec Vrdy a klub modelářů Zababov od čtvrtka 15. března ve výstavní síni Obecního úřadu ve Vrdech. Výstava bude zahájena ve 14 hodin. Zájemci ji mohou navštívit do neděle 18. března do 11 hodin.

Pořídí nové vybavení pro budoucí strojaře

Čáslav - Čáslavská průmyslovka se zapojila do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), díky němuž obdržela peníze na obnovu vybavení školních dílen. „Obdrželi jsme dotace ve výši 23 milionů korun, za něž se chystáme nakoupit nové soustruhy, frézovací stroje a CNC obráběcí stroje s programovacími klávesnicemi,“ prozradila ředitelka školy Věra Szabová. S tímto bude spojena i rekonstrukce dílen, kde se budou dělat například nové podlahy. „Nyní jsme ve fázi výběrových řízení, největší rozsah prací se plánuje přes hlavní prázdniny a projekt vyvrcholí na konci tohoto roku.“

Suchdolská základka shání knihy pro děti

Suchdol - Základní škola v Suchdole bude zakládat pro své žáky čtenářský koutek. Pokud občané mají staré knihy či časopisy s tematikou vhodnou pro děti, mohou je škole darovat.

