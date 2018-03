KRÁTCE: Výcvik gripenů bude v okolí vojenského letiště slyšet

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Ples Nahoře Dole se blíží, lidé si zatančí v sobotu

Kutná Hora – Nadační fond pro zachování a rozvoj kulturního dědictví regionů Čáslavska a Kutnohorska uspořádá v sobotu 10. března v pořadí druhý ples s názvem Nahoře Dole, který se uskuteční v kutnohorském kulturním domě Lorec. Na plese bude hrát Velký orchestr Václava Hybše, večerem provede populární moderátor a herec Aleš Háma. Hvězdou večera pak bude zpěvačka Monika Absolonová. Kromě toho na plese vystoupí akrobatický rokenrol Kolb Dance, o catering se postará hotel Chateau Kotěra Ratboř. Vstupenky jsou již teď k dostání v Informačním centru Kutná Hora a Informačním centru Čáslav, dostupné budou i na místě.

V Třebešicích den žen oslaví hudbou s akordeonem

Třebešice – Hudební posezení k příležitosti Mezinárodního dne žen uspořádají v pátek 9. března od 17 hodin ve společenské místnosti v Třebešicích. O hudební doprovod se postará Miloš Vágner s digitálním akordeonem.

Taneční večer v Grandu bude patřit absolventům

Čáslav – Taneční večer pro všechny generace připravují manželé Vránovi na sobotu 10. března. Tanečníci své střevíce nazují v 19 hodin ve společenském sále hotelu Grand. „Taneční večer je jakýmsi věnečkem pro absolventy základních tanečních kurzů pro dospělé. Vítán je ale každý, kdo rád tančí,“ prozradil organizátor Miroslav Vrána. Pro ty, kdo se chtějí v tanci zdokonalit, připravují i taneční kurzy pro pokročilé. Ty odstartují v neděli 18. března. Během šesti po sobě jdoucích lekcí účastníci vypilují své taneční kroky a obohatí je i o nové figury.

Dětský karneval uspořádají Malešov

Malešov - Dětský karneval zorganizuje městys Malešov v neděli 11. března od 14 hodin v místní tělocvičně.

Sezona na spadnutí, parkování je ale problém

Žleby – Turistická sezona je na spadnutí. Zámku ve Žlebech v posledních letech návštěvnost jen roste. Hlavně události jako oživená kuchyně nebo řemeslnické jarmarky patří mezi nejvyhledávanější. Vysoký počet návštěvníků s sebou ale nese problém, a to vysoký počet aut, které není kam zaparkovat. „V centru obce jsou dvě parkovací plochy, které jsou schopné pojmout odhadem sto automobilů,“ uvedl žlebský starosta Vladimír Šindelář. Ostatní pak parkují, kde se dá, hlavně podél silnice v blízkém okolí zámku, což se nelíbí žlebským obyvatelům. „Centrum obce není nafukovací, a pokud by se nenašel někdo, kdo by chtěl parkoviště provozovat soukromě, je tato situace bezvýchodná,“ dodal Šindelář.

Uzavřená zručská radnice: úředníci se budou školit

Zruč nad Sázavou – Uzavřen z důvodu školení bude dnes a ve čtvrtek Městský úřad ve Zruči nad Sázavou. „Školení máme v rámci projektu zaměřeného na vzdělávání úředníků, který je financován z dotací Evropské unie. Tentokrát se budeme zdokonalovat v užívání nástrojů Microsoft Excel a PowerPoint,“ uvedla vedoucí kanceláře starosty města Ludmila Vlková.

Po nových chodnících se v Záboří projdou už brzy

Záboří nad Labem – Rekonstrukce chodníků v Záboří nad Labem finišuje. „Hotovo by mělo být ve výhledu čtrnácti dní,“ prozradil starosta Ondřej Smoček. Tím však stavební práce v obci pro letošní rok nekončí. Je plánována další rekonstrukce, tentokrát přijde na řadu hlavní silnice vedoucí přes obec. Komunikace je ale podle starosty v tuto chvíli ve fázi projektování a zpracovávání příslušné dokumentace.

Začalo vydávání rybářských lístků pro letošní sezonu

Uhlířské Janovice – Město Uhlířské Janovice zahájilo výdej rybářských lístků na letošní lovnou sezonu. Městský úřad vydává rybářské lístky pro tyto obce: Uhlířské Janovice, Čestín, Petrovice II, Sudějov, Rašovice, Košice, Nepoměřice, Onomyšl, Vavřinec, Staňkovice, Úžice, Rataje nad Sázavou, Ledečko, Samopše, Soběšín, Podveky, Zbizuby. Pro vydání rybářského lístku je zapotřebí přinést občanský průkaz, osvědčení o získané kvalifikaci nebo dříve vydaný rybářský lístek, doklad o zaplacení správního poplatku nebo potvrzení školy o studiu pro osoby studující rybářství. Doklad o získané kvalifikaci nemusí žadatel dokládat při vydání třicetidenního denního rybářského lístku. U osob mladších 15 let je nezbytná přítomnost zákonného zástupce.

Výcvik gripenů bude v okolí vojenského letiště slyšet

Čáslavsko – Výcvik předváděcího pilota letounu JAS-39 Gripen se uskuteční v tomto týdnu na vojenském letišti v Chotusicích. První let proběhne zítra mezi 14. a 15. hodinou. Další výcviky jsou plánovány na 13., 14. a 15. března ve stejný čas. Předpokládaná délka výcvikových letů je asi 15 minut. „Za případný nadměrný hluk se lidem omlouváme a žádáme je o shovívavost a pochopení,“ řekl Tomáš Maruščák, mluvčí 21. základny taktického letectva Čáslav.