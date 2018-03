KRÁTCE: vyprávění o Islandu, módní přehlídka, zástup lékařky

Kutnohorsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Island – ostrov mezi dvěma světadílyFoto: facebook

Vyprávění zavede posluchače až na Island

Kutná Hora - Poslední přednáška z cyklu cestovatelů Pavla Chluma a Petra Kvardy Poznáváme památky UNESCO se koná dnes od 17.30 hodin v konferenčním sále Dačického domu v Kutné Hoře. Dnešním tématem je Island, kde se posluchači vydají po stopách horkých pramenů.



Klienti Domova Barbora vystaví své výrobky

Kutná Hora - Prodejní výstava klientů Domova Barbora proběhne zítra od 13 do 16 hodin ve společenském sále Domova na Pirknerově náměstí. Výstava poběží i ve středu od 8 do 16 hodin a ve čtvrtek od 8 do 11 hodin.



V Čáslavi se odehraje další módní přehlídka

Čáslav - Jubilejní 10. módní přehlídka Edity Dlouhé je naplánována v čáslavském Dusíkově divadle na 22. až 24. března vždy od 18 hodin. Edita Dlouhá spolupracuje s tanečně-modelingovou skupinou Performance Petry Smutné. Přítomným bude představena kolekce na jaro a léto 2018.

Žáci uspořádají výstavu

Čáslav - Žáci z výtvarného oboru Základní umělecké školy J.L. Dusíka uspořádají výstavu. Bude zahájena 9. dubna ve výstavní síni na Žižkově náměstí. K vidění bude do 22. dubna.



Vydají se na další vycházku

Kutnohorsko - Vycházka Zeměpisného a vlastivědného sdružení se bude konat 24. března. V 9 hodin vyrazí zájemci z Dolního Štrampouchu. Cesta bude dlouhá dvanáct kilometrů.



Lékařka Veselá nebude dva dny ordinovat

Nové Dvory - Ve čtvrtek 22. a v pátek 23. března nebude ordinovat praktická lékařka Ľubica Veselá v Nových Dvorech. V těchto dnech ji bude zastupovat praktický lékař Jiří Macháček, který ordinuje v Kutné Hoře. Lidé ho najdou ve Štefánikově ulici. Ve čtvrtek i v pátek ordinuje od 8 do 12 hodin.



Kriminální případy budou ve vysílání na Regionu

Kutnohorsko - Kriminální případy Čech, Moravy a Slezska to je název nového seriálu, který ve svém večerním vysílání přináší Český rozhlas Region. Dramatizace skutečných případů vycházející z policejních spisů představuje zajímavé kauzy z celé republiky. Každý z případů je rozdělen do pěti dílů, které se vysílají vždy od pondělí do pátku v půl desáté večer. Tento týden bude patřit odhalení pachatelů sériových krádeží uměleckých předmětů z přelomu 50. a 60. let. Na svědomí měli například i obraz Albrechta Dürera nebo sošku Jupitera z Národní galerie. Kriminální případy Čech, Moravy a Slezska naladíte už dnes večer na frekvenci 100,5 FM.