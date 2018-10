KRÁTCE: Vysvětí opravenou kapličku v Šebestěnicích

Šebestěnice - Obecní kaplička byla během letošního roku zrekonstruována v obci Šebestěnice. Nyní bude následovat její vysvěcení. Na tuto příležitost byl pozván biskup Jan Vokál z Královéhradecké diecéze spolu se zbýšovským farářem Petrem Tobkem. Svěcení kaple se uskuteční v sobotu 13. října od 15 hodin.

Kaplička na návsi v Šebestěnicích.Foto: www.sebestenice.cz

Ve Žlebech si připomenou Den sokolstva

Žleby - Žlebští sokolové si v sobotu 6. října připomenou Den sokolstva. Sejdou se v 18 hodin v zámeckém parku u lávky přes řeku Doubravu. Tam zapálí svíčky a na lodičkách je pošlou po řece jako vzpomínku na sokoly zavražděné za druhé světové války. Účastníci si přinesou vlastní lodičky se svíčkami.

Zahájí výstavu na stromech

Čáslav – Stromová alej na Žižkově náměstí ožije výstavou na stromech. Ta se koná letos počtvrté v rámci Týdne důstojné práce v parcích po celé republice. Díky snímkům Stanislava Komínka z organizace NaZemi Čáslavané nahlédnou do indických továren v Agře, kde se vyrábí boty i pro český trh. Zahájena bude v sobotu 6. října v 9 hodin a do 12.30 zde bude farní sbor Českobratské církve evangelické ve spolupráci s Dobročinným spolkem Marta prodávat fairtradové produkty. Výstava potrvá do soboty 13. října.

Cestovatelé se sejdou v GASK

Kutná Hora - Třetí ročník cestovatelského festivalu Na@Na se v sobotu 6. října uskutečnív Kutné Hoře v Galerii Středočeského kraje. Součástí festivalu bude sedm přednášek. Hostem festivalu bude například fotograf Pavel Svoboda, který povypráví o svých cestách. Přijede také průkopník pomalého cestování Matouš Vinš či Kateřina Karásková, autorka knihy Kde ženy vládnou. Na festivalu příchozí ochutnají kvalitní čaj i dobré jídlo.

Stavební práce ve Vlkanči neutichly

Vlkaneč - Okolí kostela a školy zvelebují v obci Vlkaneč. V současných dnech se zde dokončuje nová silnice i s parkovištěm. Pracovalo se ale i přímo na kostele. Ten dostal zatím jen zčásti novou fasádu. Opravená je nyní věž a jedna stěna. Původně se měla stará fasáda pouze opravit, ale kvůli špatnému stavu se musela celá otlouct, čímž se vyšplhaly náklady a oprava nebyla zatím dokončena.