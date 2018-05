KRÁTCE: Zaměstnanci pojedou do práce na kole

Kutnohorsko - Přinášíme vám krátké zprávy regionu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ivan Babej

Tereza Balonová rozezní Blues Café

Kutná Hora – Skladatelka a kytaristka Tereza Balonová vystoupí v pátek 25. května v kutnohorské Blues Café. Tam ji doprovodí Jan Linhart na bicí a kytaristé Jakub Linhart a Jan Neruda. Koncert začíná v 19 hodin.

Odbornice povypráví o zdravém stravování

Kutná Hora – Přednášku o zdravém stravování pořádají dnes od 9.30 v Domově Barbora, který sídlí v České ulici. Hostem bude nutriční terapeutka Petra Bolfíková, jež se zaměří na zdravé stravování seniorů a lidí s postižením.

Zaměstnanci pojedou do práce na kole

Kutná Hora – Zaměstnanci společnosti Foxconn Technology se ve středu 23. května zúčastní události nazvané FOXkonej dobro na kole. Smysl této události spočívá v tom, že zaměstnanci společně pojedou do práce na kole a podpoří nejen životní prostředí, ale také Oblastní charitu Kutná Hora. Za každého zaměstnance, který se zúčastní hromadného startu, věnuje společnost sto korun na tělocvičnu centra Maják. Startuje se v 8 hodin u chrámu svaté Barbory. Tímto bude také zahájen celý měsíc cyklistického dojíždění zaměstnanců do práce.

Most ve Starém Kolíně je uzavřen

Starý Kolín – Most ve Starém Kolíně vedoucí přes Klejnárku se zcela uzavřel. Podle informací z obce Hlízov byl most dlouhodobě v havarijním stavu, takže bude nahrazen mostem novým. Uzavírka by měla trvat do konce října. Oficiální objízdná trasa je vedena přes Nové Dvory.

V paintballu se v Čáslavi utkají již po čtvrté

Čáslav – Čtvrtý ročník Paintballové ligy pořádá Pionýrská skupina Čáslav. Soutěž se uskuteční v sobotu 26. května od 10 do 16 hodin v pionýrském areálu v ulici Aloise Jiráska v Čáslavi. Soutěží se v pětičlenných týmech ve třech věkových kategoriích. Soutěž je určena pro zájemce od 8 do 18 let. Zbraň i ochranné pomůcky budou k dispozici na místě.