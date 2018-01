KRÁTCE: Zimní stadiony se otevřou i o nadcházejícím víkendu

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z Kutnohorska.

Poznají krásy Spojených arabských emirátů

Čáslav - Přednáška Spojené arabské emiráty se odehraje na Nové scéně Dusíkova divadla dnes od 18 hodin. Přítomní budou obdivovat s cestovatelkami Hanou Kátrovou a Jarmilou Sejčkovou moderní architekturu, mrakodrapy, umělé ostrovy ve tvaru palem, nejluxusnější hotely i obrovská nákupní centra. Společně navštíví i jednu z nejkrásnějších a největších mešit na světě a přítomní uvidí i trh se zlatými šperky a nahlédnou do hor i do pouště.

V Úmoníně půjde v průvodu medvěd, voják i strašidlo

Úmonín - Sbor dobrovolných hasičů v Úmoníně uspořádá v letošním roce masopustní průvod. Uskuteční se v sobotu 10. února. Maškary se sejdou před 13. hodinou u místního zemědělského družstva, odkud společně vyrazí. Průvod bude zakončen v hospůdce pod zámkem. Rej masek bude zastavovat u každého z domů, kde si společně zatančí polku či valčík. Nebude chybět ani živá hudba a maškary nepohrdnou ani pitím nebo koláčkem. Přítomní spatří medvěda, vojáka i strašidlo.

Zahájí další výstavu

Kutná Hora - Výstava Velikatema, jejíž název v sobě skrývá začáteční písmena křestních jmen vystavujících autorek, bude zahájena v pátek 2. února v 17 hodin ve Spolkovém domě v Kutné Hoře. Svá díla vystaví Veronika Scholze Mojžíšová, Linda Kotrbová, Kateřina Groholová a Tereza Divišová. Výstava je finálním výstupem z malířského kurzu, který se konal v letech 2016 a 2017. Na vernisáži se slova ujme Stanislav Diviš a vystoupí skupina Double guitar band.

Ozvěny Kotelnafestu plánují ve Zruči nad Sázavou

Zruč nad Sázavou - Nízkoprahový klub Kotelna ve Zruči nad Sázavou uspořádá Ozvěny Kotelnafestu 2018. Uskuteční se v sobotu 17. února od 18 hodin. Přítomným posluchačům se představí hned pět hudebních skupin. Zahraje nymburská kapela Trioda, chvaletická kapela s názvem Raise Your Middlle Finger, vystoupí ještě hudební skupiny Affressive Tyrants, Komplex Viny a Death Wish Kids. Ozvěny Kotelnafestu se vrací po úspěšném letním festivalu. Tentokrát se nebude konat pod širým nebem, ale přímo v prostorách nízkoprahového klubu na adrese Na Výsluní 719.

Zimní stadiony se otevřou i o nadcházejícím víkendu

Kutnohorsko - Lednové dny stále patří bruslení na zimních stadionech. Jinak tomu nebude ani tento víkend. Na čáslavském zimním stadionu se bude bruslit v sobotu od 16 do 18 hodin. V neděli si pak mohou zájemci přijít dopoledne od 9.30 do 11.30 hodin. Zabruslí si i zájemci v Kutné Hoře, a to v sobotu od 14.15 do 16.15 hodin a večer od 20 do 22 hodin a v neděli pak od 14.30 do 16.30 hodin.

Kuželkáři v Kutné Hoře uspořádají mistrovství

Kutná Hora - Mistrovství jednotlivců Středočeského kraje kuželkářského svazu v mužské seniorské kategorii se bude konat od tohoto pátku do neděle v kutnohorské kuželně. Na tomto mistrovství budou startovat muži v kategorii senioři (50 až 59 let) a muži nad 60 let. Budou hrát podle pravidel a soutěžního řádu kuželkářského sportu v disciplíně 120 bodů sdružených přes čtyři dráhy.

Členové spolku secvičili další divadelní představení

Kutná Hora - Herci z Tylovy herecké školy Kutná Hora odehrají ve čtvrtek další představení Ve starém skladu se svítí. Uskuteční se od 18 hodin na Malé scéně Tylova divadla. Příběh vypráví o kamarádech, kteří objeví staré skladiště a hledají v něm inspiraci pro příběh chystaného představení.

Děti se zúčastní v pátek turnaje v pexesu

Kutá Hora - Dům dětí a mládeže Dominik v Kutné Hoře plánuje pro děti od šesti let turnaj v pexesu. Bude se konat v pátek od 14.30 hodin. Turnaj bude trvat přibližně dvě hodiny. Zájemci si s sebou musí přinést přezůvky. Děti se mohou přihlásit na turnaj v pexesu písemně, e-mailem nebo telefonicky.

Režisér Jiří Adamec hostem Humoriády na Regionu

Kutnohorsko - Hostem oblíbeného pořadu Homoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region bude dnes po 16. hodině režisér Jiří Adamec. Celou hodinu můžete rozhodovat o tom, kdo vás bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Patrikem Rozehnalem vám Jiří Adamec nabídne vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Těšit se můžete i na zajímavé historky spojené s aktéry jednotlivých scének. Humoriádu naladíte na frekvenci 100,5 FM.